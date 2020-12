Hadiipari üzem épül Zalaegerszegen

2020. december 18. 09:38

Letették a Zalaegerszegen épülő Lynx gyár alapkövét december 17-én, csütörtökön. A projekttel az ország legnagyobb hadiipari beruházása valósul meg.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos is részt vett a zalaegerszegi Lynx gyár alapkőletételén.

A kormány augusztusban írt alá megállapodást a német Rheinmetall céggel, amelynek értelmében a Lynx gyalogsági harcjárművek előállítására vegyesvállalatot hoznak létre Magyarországon. Szeptemberben Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka és Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a Magyar Honvédség részére összesen 218 darab Lynx KF41 harcjármű gyártásáról írt alá szerződést. A kontraktus azt is tartalmazza, hogy a járművek nagy többségét, 172 darabot a Zalaegerszegen felépülő gyárban készítik el.

Az alapkőletételen Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a kormány számára a magyar emberek biztonsága az elsődleges. Ezért elkötelezett a Magyar Honvédség fejlesztésében, és vallja azt, hogy egy erős nemzeti hadsereg nélkül nincs nemzeti önmegbecsülés és érdekérvényesítés. A tárcavezető rámutatott: mind Zala megyének, mind Magyarországnak hatalmas előrelépés a mai nap.

„A Lynx gyár mai alapkőletétele egy olyan nagyszabású beruházás, fejlesztés nyitánya, amely nem csak a város és a térség, hanem az ország egésze szempontjából fontos. Mára elértük azt, hogy a NATO szövetségeseink felnéznek ránk, példaértékűnek tekintik mindazt a folyamatot, ami nálunk történik” – fogalmazott a honvédelmi miniszter, hozzátéve: a Lynx gyár nem az első, de nem is az utolsó hadiipari beruházás az országban, s a továbbiakban is keresik a hosszútávú lehetőségeket, hiszen a hadiipar fejlesztése további ipari ágazatoknak is lendületet adhat.

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka köszöntőjében a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program alapjául szolgáló új szemléletet emelte ki, amely a gondolkodásmód mellett a technikai fejlesztésben is megmutatkozik. „Ez a beruházás biztosítéka annak, hogy a Magyar Honvédség a tervezett időben a megfelelő színvonalon elkészített gyalogsági harcjárműveket vehet majd birtokba. A Rheinmetallal kötött együttműködéssel a kor kihívásainak megfelelő, még erősebb, még ütőképesebb Magyar Honvédséget hozunk létre” – mondta, rámutatva: a Lynx gyalogsági harcjármű alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy a honvédség képes legyen időben és hatékonyan reagálni a rendkívül gyorsan változó biztonsági környezetre.

Korom Ferenc vezérezredes hangsúlyozta, hogy a Lynx helyi üzeme, illetve a tesztkörnyezet kedvező hatással lesz a munkaerőpiacra, és hozzájárul a gazdaság fejlesztéséhez is.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az idei év legizgalmasabb beruházási eseményének nevezte a Lynx gyár építésének kezdetét. Mint mondta, a Rheinmetallal kötött együttműködési megállapodás, illetve a Rheinmetall Hungary Zrt. létrehozása a harcjárművek gyártása mellett azok tesztelésére és fejlesztésére is kiterjed majd. „Ezzel nagy lépést teszünk abba az irányba, hogy hazánk NATO-nak tett vállalásait teljesíteni tudjuk. Régi adósságunkat törlesztjük azáltal, hogy helyreállítjuk a szárazföldi haderő nehézfegyverzetét” – fogalmazott Palkovics László.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos bejelentette: a kormány hosszútávú megállapodást köt a Rheimetall vállalattal a magyar hadiipar további fejlesztése érdekében. A szerződés értelmében Várpalotán két hadiipari üzemet hoznak létre a közeljövőben. Az egyik egy robbanóanyag gyár lesz, amely nem csak a hazai, de az európai igényeket is kielégíti, míg a másik a nagykaliberű lőszergyártást fogja beindítani, ennek gyártási folyamatába integrálják be a korábban megvett Hirtenberger cég aknagránát gyártó képességét is. Az erre vonatkozó egyetértési nyilatkozatot az eseményen a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója illetve a cég fegyverzeti és lőszer üzletágáért felelős vezetője, Alexander Sagel írták alá.

A zalaegerszegi ipari parkban felépülő Lynx gyár alapkövét szimbolikusan a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beszerzett H145M többcélú helikopterek egyike emelte be a helyére.

Kép: Kertész László

Révész Béla

honvedelem.hu