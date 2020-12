Több embert rabszolgaként dolgoztató bűnözőre börtönt kér az ügyészség

2020. december 18. 10:17

Letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Nyomozó Ügyészség egy férfire, aki a vád szerint éveken keresztül dolgoztatott kiszolgáltatott helyzetben lévőket, és egyik kizsákmányoltjától egy ingatlant is csalárdul megszerzett - közölte a fővárosi főügyész pénteken az MTI-vel.

Ibolya Tibor közleményében azt írta: az 50 éves férfi 2017 és 2020 között öt, kiszolgáltatott helyzetben lévő férfit bírt munkára. Négyüket a tanyáján, egyiküket a lakóhelyén lévő, emberhez méltó lakhatásra alkalmatlan melléképületben szállásolta el. A tanyán vezetékes víz, hűtő nem volt, az áramot szükség esetén aggregátor biztosította. A tanyán élő sértettek egy régi, szigeteletlen lakókocsiban laktak, amelyet kályhával lehetett fűteni.



Az egyik kizsákmányoltnak a hárommillió forint értékű ingatlanát a vádlott úgy íratta át a saját hozzátartozója nevére, hogy a vételárat nem fizették meg. A lakást felújíttatta és hozzátartozójával értékesítette.



A megkárosított férfinak két lábujját is amputálni kellett amiatt, hogy - miután a tanyán, munkavégzés során megsérült -, a vádlott késve vitte el orvoshoz. A sértettet a vádlott később bántalmazta is, amely után a férfi elszökött kizsákmányolójától.



A vádiratban szerepel az is, hogy a vádlott valótlanul jelentkezett be egy budapesti címre, mint lakóhelyre.



A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2020. júliusában a férfit őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki. A nyomozó ügyészek a férfi ellen több rendbeli emberkereskedelem, csalás, segítségnyújtás elmulasztása és közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtottak be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre.



Ibolya Tibor közleményében arra is kitér, hogy az ügyészség a két évtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények miatt indítványozta, hogy a bíróság letöltendő börtönbüntetésre ítélje a férfit, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.



A vádlott jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.

MTI