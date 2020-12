Charta XXI. Egyesület - Fogadj szívedbe egy Kárpát-medencei települést!

2020. december 18. 13:44

Fogadj szívedbe egy Kárpát-medencei települést! címmel akciót indított a Charta XXI. Egyesület a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódva, arra buzdítva a Kárpát-medence lakóit, hogy fejezzék ki személyes elköteleződésüket a régió egy-egy településéhez.

Surján László, az egyesület elnöke - kdnp.hu

A fogadjszivedbe.chartaxxi.eu honlapon indult kezdeményezésről tartott pénteki online sajtótájékoztatón elhangzott: az akció célja a térség értékeinek mélyebb megismerése és személyes, részben érzelmi kapcsolatok építése révén közelebb hozni egymáshoz - azaz határmódosítás nélkül újra egyesíteni - a régió lakóit.



Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a kezdeményezés védnöke az eseményen az akció ötletgazdájának és megvalósítóinak is köszönetet mondva méltatta az elmúlt tíz év nemzetpolitikai eredményeit, köztük a határon túli magyarság iránt érzett felelősség alaptörvényben való rögzítését, illetve a szülőföldön való boldogulás támogatását.



Hozzátette: a nemzeti összetartozás évében a Charta XXI. Egyesület kezdeményezése új lendületet adhat annak a hálózatosodásnak, "amiben a szívünk van benne". Szili Katalin azt reméli, hogy a kezdeményezés a nemzeti együttműködés és az egymásért érzett felelősségvállalás olyan mozgalmává válik, amit senki nem tud a jövőben "szétrombolni".



Surján László, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy az akció célja a Kárpát-medencében élők egymástól való - száz éve tartó - távolodásának megállítása.



"Nem visszafelé akarjuk a történelem kerekét forgatni, (...) előrefelé kell menni, (...) és helyre kell állítani a magyar nemzet egységét, ami nemcsak kormányzati feladat" - hangoztatta a volt kereszténydemokrata parlamenti képviselő.



A szervezet a kezdeményezés kapcsán korábban azt is közölte: "a nemzetegyesítés ugyan értelemszerűen csak a magyarokra vonatkozik, de tudjuk, hogy az itt élő összes ember valamiképp egymáshoz tartozik és egymásra is szorul".



A sajtótájékoztatón elhangzott: a fogadjszivedbe.chartaxxi.eu honlapon az érdeklődők nevük, e-mail címük megadásával "fogadhatnak szívükbe" egy Kárpát-medencei települést. Azok között országokra, régiókra és megyékre lebontva lehet böngészni, illetve a konkrét településre is lehet keresni.



Az akció védnöke Szili Katalin mellett Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai gyermekotthon alapítója, Grezsa István miniszteri biztos, Herczku Ágnes népdalénekes és Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekművész.

MTI