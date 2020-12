Díjakat adott át Kolozsváron Potápi Árpád János államtitkár

2020. december 18. 17:56

A nemzeti összetartozás évének lezárása alkalmából látogatott pénteken Kolozsvárra Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki óvodai és iskolai vetélkedők erdélyi nyerteseinek adott át a díjakat, este pedig a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjat adott át Balázs Lajos néprajzkutatónak, Csíky András színművésznek és Dávid Gyula irodalomtörténésznek.

Az első díjátadón az államtitkár elmondta: amikor az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évévé nyilvánított 2020-at, arra készültek, hogy méltó módon megemlékeznek Magyarország száz évvel ezelőtti feldarabolásáról, és arról, hogy a szülők, nagyszülők, dédszülők generációinak köszönhetjük, hogy a tragédiák ellenére a nemzet tovább élt, és ma is sikeres. A járványhelyzet viszont úgy hozta, hogy a tervezett programok nagy részét az online térbe kellett áttenni. Mint megjegyezte: minden rosszban van valami jó is, mert így olyanok is bekapcsolódhattak a programokba, akiknek az online tér teremtette meg a részvétel lehetőségét.



Az államtitkár egyben gratulált az erdélyi magyarságnak a szeptemberi önkormányzati és a decemberi parlamenti választásokon elért sikerekért. Kifejezte kívánságát, hogy az RMDSZ olyan kormánypozícióba kerüljön, amely által kézzel fogható segítséget nyújthat az erdélyi magyarságnak. "Továbbra is úgy fogunk dolgozni, hogy ne csak a magyaroknak, hanem mindenkinek jó legyen" - jelentette ki az államtitkár.

A Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjat a kitüntetettek közül csak Balázs Lajos vette át személyesen. Csíki András nevében Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze, Dávid Gyula nevében dédunokája mondott köszönetet.

MTI