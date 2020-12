Kórházigazgatókat nevezett ki Kásler Miklós

2020. december 18. 18:43

Kórházigazgatókat nevezett ki pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A klinikai központok, budapesti centrumkórházak és megyei kórházak vezetőinek megbízatása 2021. január elsejétől lesz hatályos.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-hez eljuttatott közleményében idézte a minisztert, aki a kinevezések átadása előtti beszédében hangsúlyozta: az egészségügyet minden részletében átszervezik, ami érinti az Emmit is. Létrejön az Országos Kórház Főigazgatóság, hogy a megyei kórházakat segítse, összetartsa, a szakmapolitikai döntéseket végrehajtsa, különös tekintettel a gazdasági és finanszírozási kérdésekre - tette hozzá.



Kásler Miklós kiemelte, a magyar egészségügy átalakítása előtt "meg kell oldani a négy legfontosabb feladatot": ki kell építeni az általános betegellátási rendet az alapellátástól a megyei kórházakig, biztosítani kell az öt legsúlyosabb népegészségügyi jelentőségű betegségcsoport ellátását és újra kell szervezni a magyar járványügyi rendszert. Negyedik feladatként azoknak az embereknek az ellátását hangsúlyozta, akik szociálisan és egészségügyileg is kiszolgáltatottak.



A miniszter leszögezte: "törvényes, átlátható és egyértelmű viszonyokat szeretnének kialakítani, melyekhez nélkülözhetetlen az állami és a magánegészségügy szétválasztása, hiszen mindkettőre szükség van, de rendezett viszonyok között".



Kásler Miklós beszédében az alapellátás átszervezését és az öt nemzeti program működését is nehéz feladatnak értékelte, mivel az állami és a magán ellátórendszer "szinte kibogozhatatlanul összefonódott".



"Ezen szeretnénk változtatni, és ehhez kerestünk megfelelő embereket. Arra kérem Önöket, Titeket, hogy ebben legyetek segítőim, és legyetek társaim" - szólt a résztvevőkhöz a miniszter.



Az Emmi közleménye szerint a klinikai központok közül a Pécsi Tudományi Egyetem, a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és a Debreceni Egyetem igazgatója, míg a budapesti centrumkórházak közül a Dél-Pesti Centrumkórház, a Dél-Budai Centrumkórház és a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház vezetője vehette át kinevezését.



A megyei kórházak közül a Kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, a gyulai Békés Megyei Központi Kórház, a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház, a székesfehérvári Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a szolnoki Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a kistarcsai Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, a kaposvári Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, a tatabányai Szent Borbála Kórház, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház, a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórház, a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház, a hódmezővásárhelyi Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, a dunaújvárosi Szent Panteleon Kórház-Rendelőintézet és a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet igazgatója kapta meg kinevezését pénteken - olvasható az Emmi közleményében.

