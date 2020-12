Erdogan és Merkel a török-EU viszonyról egyeztetett videón

2020. december 18. 20:30

Recep Tayyip Erdogan török elnök és Angela Merkel német kancellár a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, valamint a Törökország és az Európai Unió viszonyáról egyeztetett pénteken videóhívás keretében - közölte a török államfői hivatal kommunikációs igazgatósága.

"Törökország új fejezetet akar nyitni az Európai Unióval" - jelentette ki a beszélgetés során Erdogan, aki egyúttal köszönetet mondott Merkelnek a török-EU kapcsolatokban tanúsított, építő jellegű hozzájárulásáért és erőfeszítéseiért.



A török politikus a Földközi-tenger keleti medencéjében fellelt földgázmezők miatt kiújult török-görög tengerjogi vitát illetően emlékeztette Merkelt: annak ellenére, hogy Törökország jelezte Görögországnak, Ankara kész újrakezdeni a tárgyalásokat az ügyben Görögországgal, Athén ismét kifogásokat talált, és elállt a találkozóktól.



Erdogan nyomatékosította: Törökország továbbra is jó szándékú, konstruktív álláspontot képvisel a Földközi-tenger keleti medencéjének kérdésében is.



A török vezető kiemelte: fontosnak tartja, hogy az Európai Tanács (ET) múlt heti csúcsértekezletén a tagországok "jóérzésű" állam- és kormányfőinek közreműködésével egy Ankara és Brüsszel közötti "pozitív napirend" irányába történtek jelzések.



A politikus ezzel arra utalhatott, hogy bár az ET újabb szankciók lehetőségét helyezte kilátásba Ankarával szemben a földközi-tengeri török próbafúrások miatt, Brüsszel egyelőre csak enyhébb büntetőintézkedéseket készít elő, és egy márciusig elkészülő jelentés alapján dönt majd a következő lépésekről.



Az Európai Unió már korábban illegálisnak minősítette, hogy Törökország hajói energiahordozók után kutatnak a Földközi-tenger keleti részében, mert az érintett területet az EU-tag Görögország és Ciprus saját különleges gazdasági övezetének tartja.



"Elvesztegetett idő", hogy a török-EU kapcsolatok az utóbbi két évben némely tagországok "szűkös érdekeinek fogságába estek" - figyelmeztetett a török elnök, majd rámutatott, hogy az Ankara és Brüsszel közötti "pozitív napirend kulcsa" a 2016. március 18-án aláírt migrációs megállapodás frissítése.



