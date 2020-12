Bakondi: az embercsempészés és a tiltott határátlépés is jelentősen megnőtt

2020. december 18. 21:28

Az embercsempészés és a tiltott határátlépések száma is jelentősen megnőtt az idén - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában. Bakondi György arra számít: 2021-ben a migráció és a politikai nyomásgyakorlás is folytatódni fog.

Bakondi György a határon (jobbra), mellett Németh Szilrád államtitkár - MTI/Rosta Tibor

Bakondi György pénteken Kelebián beszélt arról, hogy az elmúlt három évhez képest lényegesen több, mintegy 42 ezer határsértőt és 460 embercsempészt fogtak el az idén.



A főtanácsadó az M1-en kiemelte: a tiltott határátlépési kísérletek száma idén több volt, mint az előző három évben összesen.



Azt is elmondta: az embercsempészek között elenyésző a magyarok aránya. Jellemzően a balkáni országok állampolgárai, vannak köztük továbbá olyanok, akik valamely nyugat-európai országban már valamilyen státuszt megkaptak, és saját honfitársaik Európába jutását segítik.



Bakondi György arra is kitért, hogy idén az illegális migrációra nem csak a növekvő számok, hanem a módszerek miatt is oda kellett figyelni.

Példaként említette egyebek mellett a létra alkalmazását, az alagútásást.

Továbbá a migránsok agresszív fellépését és szervezettségét.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt is elmondta: arra számít, hogy 2021-ben a migráció és a politikai nyomásgyakorlás is folytatódni fog. "A viták, a politikai feszültségek és az Európai Unió egységét fenyegető szembenállások előreláthatóan, a migráció kapcsán folytatódni fognak 2021-ben is" - fogalmazott Bakondi György.

MTI