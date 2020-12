Franciaországban meghaladta a 60 ezret a Covid miatt elhunytak száma

2020. december 18. 21:50

A koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Franciaországban meghaladta a 60 ezret, 60 229-re emelkedett, miután az elmúlt 24 órában 264-en elhunytak - közölte péntek este a francia egészségügyi minisztérium.

Az illetékes hatóságok szerint a járvány alakulása néhány napja aggodalomra ad okot a növekedő esetszám miatt.



"A vírus terjedése valóban erősödik, a járvány új erőre kapott" - jelezte internetes sajtótájékoztatóján Sophie Vaux, a tárca járványügyi szakértője.



Pénteken ugyanakkor csak 15 674 új fertőzöttet regisztráltak az előző napi 18 254 után, s a kórházban ápoltak száma is csökkent.



Jelenleg 24 945 koronavírusos beteget ápolnak kórházban - számuk csütörtökön még 25 182 volt -, ebből intenzív osztályon 2764-en vannak, 44-gyel kevesebben, mint 24 órával korábban.



Az illetékes hatóságok elsősorban attól tartanak, hogy az év végi ünnepeket követően - az éjszakai kijárási tilalom ellenére - ismét emelkedni fog a kórházi kezelésre szorulók száma, ezért a családi és a baráti összejöveteleken elővigyázatosságra kérnek mindenkit, illetve azt ajánlják, hogy egyszerre ne legyen hat felnőttnél több egy lakásban.



A második hullámban a napi esetszám rekordja 60 ezer volt október végén, ami 10 ezerre esett vissza az általános karantén alatt, majd 12 ezernél stagnált pár napig, ahonnan a korlátozások fokozatos feloldásával ismét emelkedésnek indult, s a múlt héten már a napi betegfelvétel is nőni kezdett a kórházakban.



A The Lancet Respiratory Medicine című orvosi szaklapban pénteken közzétett francia tanulmány szerint a koronavírus-járvány következtében háromszor annyian halnak meg Franciaországban, mint a hagyományos influenzaszezon idején.



A tanulmány több mint 135 ezer francia beteg adatait dolgozta fel, akik közül 89 530-an a Covid-19 miatt voltak 2020 márciusban és áprilisban kórházban, 45 819-en pedig influenza miatt 2018 december és 2019 február között. Az előbbiek körében volt a halálozási ráta háromszorosa az influenza miatt kórházba kerültekének. Míg a 89 500 koronavírusos kórházi fertőzött közül több mint 15 ezren vesztették életüket, ami 16,9 százalék, addig az influenza miatt kórházba került 45 800 beteg közül 2600-an haltak meg, ami 5,8 százaléknak felel meg.



"Eddig ez a legszélesebb körű tanulmány a két betegség összehasonlítására, és megerősíti, hogy a Covid-19 sokkal súlyosabb, mint az influenza" - írta közleményében a tanulmány egyik szerzője, Catherine Quantin, a dijoni egyetemi kórház professzora és az Inserm kutatóintézet szakembere.



A szerzők ugyanakkor arra is emlékeztettek, hogy az influenzatesztelés kórházanként változó, míg a Covid-19 szűrését országos szinten egységesítették, ezért valószínűleg az influenzával kórházban kezeltek betegek száma alábecsült, s az sem állítható, hogy a 2018-2019-es influenzajárvány reprezentatív lenne a halálozás tekintetében minden influenzajárványra.

MTI