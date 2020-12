NB I - A Kisvárda legyőzésével megerősítette második helyét a Fehérvár

2020. december 18. 21:51

A MOL Fehérvár FC házigazdaként három-nullra legyőzte a találkozót emberhátrányban befejező Kisvárdát a labdarúgó NB I 16., idei utolsó fordulójának pénteki nyitómérkőzésén, ezzel megerősítette második helyét a tabellán.

NB I, 16. forduló: MOL Fehérvár FC - Kisvárda Master Good 3-0 (1-0)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött, v.: Káprály



gólszerzők: Bamgboye (8., 87.), Petrjak (46.)



sárga lap: Rus (22.), illetve Datkovic (37.), Hej (49., 70.)



piros lap: Hej (70.)

Fehérvár:

Rockov - Bolla, Rus, Stopira, Hangya - Alef, Pinto (Szabó L. 88.) - Bamgboye, Houri, Petrjak (Géresi 83.) - Zivzivadze (Nikolics 71.)

Kisvárda:



Minca - Melnyik, Rubus, Datkovic, Hej - Lucas, Cukalasz (Szőr 67.) - Kovácsréti (Horváth Z. 55.), Bumba (Zlicic a szünetben), Sassá - Camaj (Navrátil 55.)

A találkozó elején támadólag lépett fel a forduló előtt második helyen álló Fehérvár, és korán vezetéshez jutott. A gól sem változtatta meg a játék menetét, a tabellán negyedik Kisvárda elvétve lépte át a félpályát, miközben a hazaiak hajtottak az újabb találatért. A félidő felétől kiegyenlítettebbé vált a meccs, az iram is alábbhagyott, így nem volt meglepő, hogy a szünetig újabb gól nem esett.

Tizenhat másodperc telt el a második félidőből, amikor viszont megzördült a háló: Ivan Petrjak egy gyors támadás végén bombázott a vendégkapu rövid felső sarkába. A házigazda utána is nagy fölényben futballozott, miközben a Kisvárda a cseréktől sem vált veszélyesebbé. A szabolcsiak helyzetét tovább rontotta Hej Viktor kiállítása, amit a Fehérvár ki is használt Funsho Bamgboye révén, aki beállította a 3-0-s végeredményt.



A fehérvári győzelem azt jelenti, hogy egymás elleni hetedik NB I-es bajnokijukon sem tudott győzni a Kisvárda, amelynek véget ért nyolcmeccses veretlenségi szériája is.

NB I, 16. forduló:



szombaton játsszák:

MTK Budapest-Paksi FC 14.45

Diósgyőri VTK-Zalaegerszeg 17.00

Ferencváros-Budafoki MTE 19.30



vasárnap játsszák:

Mezőkövesd-Puskás Akadémia 14.30

Újpest FC-Budapest Honvéd 17.00

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 13 11 2 - 29- 6 35 pont

2. MOL Fehérvár FC 15 8 5 2 35-17 29

3. Puskás Akadémia FC 15 7 2 6 20-23 23

4. Kisvárda Master Good 15 6 5 4 17-18 23

5. MTK Budapest 15 6 4 5 21-20 22

6. Paksi FC 15 6 3 6 28-27 21

7. ZTE FC 14 5 2 7 23-24 17

8. Mezőkövesd Zsóry FC 15 5 2 8 15-22 17

9. Budafoki MTE 13 4 3 6 15-22 15

10. Budapest Honvéd 14 3 5 6 21-20 14

11. Újpest FC 14 3 4 7 15-29 13

12. Diósgyőri VTK 14 3 1 10 17-28 10

A 17. forduló programja:



Január 23.:

Budapest Honvéd-Zalaegerszeg

Paksi FC-Diósgyőri VTK

Budafoki MTE-MTK Budapest

Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC

Kisvárda Master Good-Mezőkövesd Zsóry FC

Újpest FC-MOL Fehérvár FC



MTI