BKK: A téli szünetben is sűrített menetrend lesz egyes vonalakon

2020. december 19. 10:32

A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok. Az iskolaszünetben Budapest kedvelt kirándulóhelyeihez biztosít sűrített közlekedést a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), hétfőtől viszont - az esti kijárási tilalom idején - több gyakrabban közlekedő járat, köztük a metrók közlekedése módosul.

A BKK péntek este az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a mostani, negyedik adventi hétvégén is sűrűbben, illetve megnövelt kapacitással közlekedik számos fővárosi járat. A 4-es, a 6-os, a 14-es és a 17-es villamos, a 80-as trolibusz, illetve a 31-es, a 33-as, a 36-os, a 45-ös, a 85-ös, a 95-ös, a 104-es, a 104A, a 109-es, a 123-as, a 123A, a 130-as, a 148-as, a 161-es, a 182-es, a 184-es, a 194-es, a 202E és a 204-es autóbusz hétvégi menetrendje elérhető a BKK honlapján, a bkk.hu/menetrendek címen. A belvárosi területeken az adventi időszakban is a nagykapacitású, napközben 5 percenként induló metrók biztosítják a kényelmes eljutási lehetőséget - hangsúlyozták.

A téli iskolai szünet, az év végi időszakra jellemző szabadságolások miatt az év végi időszakban szokásos ünnepi menetrendek szerint indulnak a járatok. December 21-23. között az iskolaszüneti, december 24-én szombati, december 25-26. és január 1-jén a vasárnapi/ünnepnapi, december 27-31. között az iskolaszüneti, illetve az év végi menetrendek érvényesek. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az ünnepi időszakban a BKK a kedvelt budapesti kirándulóhelyekre (Normafa, Margitsziget, Fenyőgyöngye) sűrűbb, nagyobb kapacitású közlekedést biztosít.

A BKK kitért arra is, hogy a novemberben bevezetett országos járványügyi kijárási tilalom bevezetése óta minden, a fővárosi közösségi közlekedést meghatározó nyomvonalon utasszámlálást végeztek, hogy felmérjék a járatok este 20 óra és 23.30 óra közötti kihasználtságát.

Ennek eredményei azt mutatják, hogy 20 óra után egyfelől általánosan és jelentősen csökken az utasszám, ugyanakkor továbbra is utaznak az esti órákban azok, akik munkába, vagy onnan hazafelé tartanak - főként a nagy lakótelepeket érintő, illetve a jelentős iparterületeket kiszolgáló vonalakon.

"A Fővárosi Önkormányzat és a BKK felelős döntése, hogy az este 20 óra után utazók számára továbbra is fenntartja a nappali közösségi közlekedési hálózatot, hiszen azok számára, akiknek ilyenkor is közlekedniük kell, jelentős hátrányt jelentene egy rendszerszintű menetrendi módosítás" - fogalmaztak, de egyúttal megjegyezték: a közösségi közlekedés járatsűrűségének alkalmazkodnia kell a mindenkori utasszámhoz, amelynek nagysága a járványügyi szabályok miatt - ahogy az utasszámlálási adatok is alátámasztják - november óta számottevően mérséklődött.

Ennek nyomán hétfőtől a fővárosi vonalak jelentős többségén - azokon, ahol a járatok 10 perces, vagy ennél nagyobb követéssel indulnak - nem változik a menetrend. Így továbbra is biztosítva maradnak a nappali közösségi közlekedési hálózat részeként megszokott összehangolt járatindulások, csatlakozások, átszállási lehetőségek.

Néhány, ennél gyakrabban közlekedő járat menetrendje azonban 20 óra után módosul. Az este 8 óra utáni menetrendváltozás a Kisföldalatti (1-es metró), a 2-es metró, a 3-as metró és a 4-es metró, valamint a 4-es, a 6-os és az 50-es villamos, továbbá az M3 metrópótló, a 11-es, a 16-os, a 31-es és a 99-es busz közlekedését érinti.

Az érintett járatok menetrendje megtekinthető a bkk.hu/menetrendek címen - írta a BKK.

MTI