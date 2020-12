Négy éve történt a berlini merénylet, máig kutatják a szálakat

A tunéziai menedékkérő, Anis Amri négy évvel ezelőtt gázolt halálra tizenegy embert Berlinben egy karácsonyi vásáron. A német szövetségi parlament egy különbizottsága még a héten is tartott meghallgatásokat, hogy lerántsa a leplet a hatóságok akkori hibáiról. A kép elkeserítő: amennyiben jól felkutatják a német dzsihadista hálózatot, az idei bécsi merénylet egy szála is ismertté válhatott volna. A szakemberek mindenesetre azzal érvelnek, hogy nincs százszázalékos biztonság a terrorfenyegetettség közepette.

Napra pontosan négy évvel ezelőtt volt Németország történetének legvéresebb iszlamista terrorcselekménye: a tunéziai származású Anis Amri Berlin egy karácsonyi vásárában követett el gázolásos merényletet, s végzett tizenegy emberrel, megsebesítve hatvan másikat. A férfit – mint utóbb kiderült – jól ismerték a hatóságok, a menedékkérelmét elutasították. A terrorcselekmény helyszínéről elszökött, négy nappal később az olaszországi Milánóban lőtték agyon járőrök.

A gázolásos merénylethez még fegyverre sincs szükség Fotó: Reuters

Anis Amri esete körül máig sokig a biztonságpolitikai aggály Németországban, ahol egy parlamenti különbizottság épp a héten hallgatta meg többek között Thomas de Maizière korábbi szövetségi belügyminisztert, illetve Andreas Geisel jelenlegi belügyi szenátort. A német sajtóban Geisel nyilatkozata kapta a nagyobb figyelmet, ugyanis a politikus nyíltan kimondta: hiba volt, hogy Amri megfigyelésével épp hetekkel a terrorcselekmény előtt hagytak fel. – Emberhiánnyal küzdöttünk – magyarázta, hozzátéve: a terrorfenyegetettség közepette nincs olyan, hogy maximális biztonság.

Négy évvel később már az is világos, hogy Amri nem magányos farkasként, hanem egy iszlamista hálózat segítségével követte el a támadást. Az eheti meghallgatásokon a BND német szövetségi hírszerző szolgálat részéről elismerték, hogy máig kutatnak egy tunéziai után, aki Amri kimenekítését segíthette Berlinből.

Szintén kiderült, a terrorista szalafista tevékenysége már 2016-ban téma volt a titkosszolgálatok berkeiben. Gyakran felkereste ugyanis a Fussilet 33 nevű muszlim közösség működtette mecsetet, ahonnan informátorok kiszivárogtatták, hogy a férfi rablásra készül, az így elnyert pénzt pedig Kalasnyikov kézifegyverekre akarja költeni.

Bruno Kahl, a BND jelenlegi elnöke szerint az akkor rendelkezésre álló információk tisztasága mindenesetre vitatott volt, emiatt a külföldi fenyegetettség korai előrejelzőjeként működő szerv nem is továbbította azokat kivizsgálásra a német szövetségi bűnügyi hivatal, a BKA felé. „Ma már az a gyakorlat, hogy amennyiben kétely támad is, küldjük tovább az információt” – idézte a szakember meghallgatását a Berliner Zeitung. Tunéziában élő családja gyászolta a berlini merénylőt Fotó: Mohamed Messara / European Pressphoto Agency A bécsi merénylővel is ismerhették egymást? Lapunk is írt róla korábban, hogy a négy halálos áldozatot követelő bécsi merénylet után is Németországba vezettek a terrorellenes nyomozás szálai. Akkor a Der Spiegel szellőztette meg a meglepő információt, miszerint az Iszlám Állam katonájaként azonosított bécsi terrorista, Kujtim Fejzulai épp Anis Amrival tartozhatott ugyanazon, tágabb dzsihadista sejthez. „A berlini és a bécsi elkövető közötti kapcsolat egy huszonkét éves potenciális iszlamista, aki évekig élt az osztrák fővárosban, ám idén ősszel visszaköltözött korábbi lakhelyére, Németországba. A férfi otthonát szintén átkutatták a bécsi terrortámadást követően. Egykor ő és Anis Amri ugyanannak az imámnak a prédikációit hallgatták Berlinben” – ismertette a neves német lap november elején. Emlékezetes az is, hogy a német és osztrák hatóságok akkor ígéretet tettek rá, hogy valamennyi kapcsolatot felkutatnak a feltételezett terrorsejten belül.

