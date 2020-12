Elismerte a The New York Times, hogy hazugság volt díjnyertes műsora

A pakisztáni származású Shehroze Chaudhry vérfagyasztó részletességgel számolt be a The New York Times két évvel ezelőtti podcastjében, hogyan telt az élete az Iszlám Állam soraiban, miután csatlakozott a terrorszervezethez Szíriában. Elmesélte, hogyan lőtt fejbe valakit, és hogyan szúrt szíven egy másikat, mielőtt keresztre feszítette volna. Beszámolt arról, milyen támadásokat terveztek nyugati célpontok ellen, melyek még 9/11-et is felülmúlták volna. Úgy belejött a mesélésbe, hogy az már a hatóságoknak is szemet szúrt. És egyre többen tették fel a kérdést: hogy lehet az, hogy egy ilyen alak szabadon mászkál?

Az amerikai és kanadai rendőrség így nyomozást indított, és csakhamar kiderült, a Kanadában élő férfinak egy szava sem igaz. Pénzmozgásai, telefonos és internetes kommunikációja, titkosszolgálati információk egyértelműen bizonyították, hogy nem hogy az Iszlám Államnak nem volt tagja, de valószínűleg Szíriában sem járt soha. Idejének nagy részét Toronto melletti otthonában vagy a pakisztáni Lahore városában nagyapjánál töltötte. A bemutatott fényképeket egyszerűen az internetről lopta, a brutális történeteit pedig kitalálta. Miért tenne valaki ilyet? Az ügyre rálátó egyik jogász szerint csak mert unatkozott, meglehetősen egyhangú életet élt, feltűnésre vágyott.

Csakhogy a neves The New York Times Kalifátus című podcastje közben nagy sikert aratott. A műsort több millióan hallgatták, több rangos elismerést is bezsebelt, többek között a Peabody-díjat, de a Pulitzer-díjban is döntős volt.

A botrány kirobbanása után a liberális lap vizsgálatot indított, most pedig elismerték hibájukat, és visszaadták a Kalifátusért érdemtelenül elnyert díjakat. Hogy kinek a hibájából dőltek be a csalónak? A The New York Times nem csupán a podcast készítőjére, a többszörösen kitüntetett, rutinos Rukmini Callimachire kente a kínos bakit, hanem szerkesztőségi szinten vállalta a felelősséget. „Beleszerettünk a gondolatba, hogy megszereztük az Iszlám Állam egyik tagját, aki elmeséli az életét a kalifátusban, és leírja a bűneit” – magyarázta az NPR-nek Dean Baquet, a lap szerkesztője a botlás okait. Elismerte, hogy már a publikálás előtt is voltak gyanús körülmények, melyekre azonban nem fordítottak elég figyelmet. A szerző pedig Twitter-üzenetben kért elnézést a hibákért:.

Rukmini Callimachit egyébként nem bocsátották el, maradhat a lap munkatársa, de új beosztást kerestek neki. Ahogyan a Kalifátust sem távolították el a podcastok közül, a műsor továbbra is meghallgatható, csak hozzáadott magyarázattal ellátva, amelyben figyelmeztetnek rá, hogy a történet nem igaz. Ami a véres fantáziavilágot megálmodó Shehroze Chaudhryt illeti, ő nem kommentálta lelepleződését, de a bíróság előtt kell felelnie, amiért álhírekkel okozott pánikot.

