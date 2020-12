Megingott a Rutte-kormány, családok szenvedtek kárt Hollandiában

2020. december 19. 23:58

Családok százait károsította meg a holland adóhatóság, ami miatt fogy a levegő a Mark Rutte vezette hágai kormánykoalíció körül is. A kormányfő azt ígéri, hogy mielőbb visszafizetik a tévesen megvont összegeket. Jövőre választásokat tartanak Hollandiában, így az ehhez hasonló, jogállamisági ügyeknek nagy áruk lehet.

Sérültek a jogállamiság elvei – ezt állapította meg a héten egy Hollandiában működő vizsgálóbizottság jelentése, miután kiderült: az elmúlt években az adóhatóság családok százaitól hajtott be esetenként több ezer eurót, jogszerűtlenül.

A hatóságok még 2012- ben mondták ki, hogy visszaélések történtek a családtámogatási rendszerrel, s emiatt kezdték visszaigényelni az állításuk szerint tévesen kifizetett összegeket. Most a parlamenti vizsgálóbizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kárvallottak valójában nem is részesültek egyedi elbánásban, és a jogbiztonságot teljesen nélkülözve döntöttek a szankcionálásukról – áll a holland sajtó tudósításában. A dokumentum arra is rávilágít: a jelentés nevesíti Eric Wiebes gazdasági és éghajlat-politikai minisztert, akkori államtitkárt, akinek kimondottan tudomása volt róla, hogy aránytalan módon büntetik családok tucatjait.

Mark Rutte miniszterelnök pénteki online sajtótájékoztatóján is beszélt a nagy port kavart esetről. – Ártatlan emberekről van szó. Valóban van szégyellnivalónk – fogalmazott a liberális kormányfő, aki arra a felvetésre, hogy tervezi-e a lemondását, kijelentette: nem zárja ki ezt a lehetőséget, de az ügy következményein egyelőre nem gondolkozik.

Először szerinte arról kell gondoskodni, hogy a megkárosított családok visszakapják a pénzüket. – Mindenesetre sok időt fogunk szánni a jelentés tanulmányozásának– ígérte.

Mark Rutte holland miniszterelnök az Európai Tanács 2020. júliusi ülésére érkezik. Fotó: EU Council

Választások jönnek, nagy a tét

Jövő márciusban parlamenti választásokat tartanak Hollandiában, így a mostanihoz hasonló botrányok súlyos következményekkel járhatnak.

Főként Mark Rutte számára, aki amennyiben képes a kormányfői székben maradni, Hollandia leghosszabb ideje hatalmon lévő miniszterelnökévé válhat. A friss – még a családpolitikai jelentés előtti folytatott – közvélemény-kutatások szerint erre minden esélye megvan.

A különbizottsági jelentéseknek egyébként tradíciója van Hollandiában is, azok gyakran valóban rányomják a bélyegüket a nagypolitikára.

Emlékezetes, hogy 2002-ben a Wim Kok vezette holland kormány azután mondott le, hogy a srebrenicai jelentés kimondta: a helyszínen tartózkodó holland békefenntartók nem akadályozták meg a boszniai háború legszörnyűbb mészárlását.

A családtámogatási botrány nyomán a hágai kormány egy államtitkára egyébként már a múlt évben lemondott.

MNO - NOS