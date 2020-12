Japánban még egy méter hó hullhat a hétvégén

2020. december 20. 09:21

Rekordmennyiségű, több mint egy méteres hó hullott New York állam több városában is az elmúlt napokban. Japánban is a rekord havazás nehezíti az emberek életét, Niigata prefektúrában csaknem 2 méternyi hó esett, és az előrejelzések szerint még további egy méter hullhat a hétvégén. Kína második leghosszabb folyója, a Sárga-folyó pedig az idén két héttel korábban fagyott be, mint tavaly – hangzott el az M1 Híradójában.

Betakarta New Yorkot a hó

Sokaknak órákig tartott, mire ki tudták ásni a hó alól autójukat a New York állambeli Albany városában. New York állam több településén is rekordmennyiségű, több mint egy méternyi hó esett az elmúlt napokban.

„Ez egyáltalán nem idilli. Valójában az egyik legnagyobb havazás ez, amit valaha láttam. Majdnem 40 éve élek itt. Sokan azt gondolják, hogy ennyi idő alatt ehhez hozzá lehet szokni. De nem kell hozzá szokni. Inkább Floridába költözöm” – bosszankodott Ken Gordon, egy helyi férfi.

„Hálásnak kell lennünk, amiért az utóbbi években enyhébb volt nálunk a tél, azt tudtuk, hogy előbb utóbb idén is megérkezik a nagy hó” – tette hozzá egy helyi asszony, Laura Dinon.

New York állam 18 megyéjében hirdetett a kormányzó rendkívüli állapotot. Több ezer háztartás maradt áram nélkül az ítéletidő miatt. A havas csúszós utakon pedig több mint félezer baleset történt. Ezek a felvételek már New York városában készültek, ahol néhány óra alatt csaknem 20 centi hó hullott. A Time Square-en volt, aki síléccel közlekedett.

Japánban is sok hó hullott, és még nincs vége

Japán északi részén is a rekord havazás nehezíti az emberek mindennapjait. Niigata prefektúrában a legsúlyosabb a helyzet, ahol csaknem 2 méteres hó van. A meteorológusok szerint azonban a környéken élők még nem lélegezhetnek fel, a hétvégén ugyanis további egy méternyi hó is eshet.

A közlekedés sok helyen megbénult az ítéletidő miatt. A Tokió és Niigata közötti autópályán több mint 2000-en rekedtek éjszakára.

Befagyott a Sárga-folyó Kínában

Ezek a felvételek már Kínában készültek. Az ország második leghosszabb folyója, a Sárga-folyó Paotou városánál több mint 120 kilométer hosszan befagyott, csaknem két héttel korábban, mint tavaly.

Az elmúlt években többször is robbantásokkal törték fel a folyó jegét, hogy megakadályozzák a környéken az esetleges áradásokat.

