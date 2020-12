Koronavírus - Ausztria sem enged be repülőgépeket Nagy-Britanniából

2020. december 20. 18:31

Délkelet-Angliában a koronavírusnak egy új, a korábbiaknál 70 százalékkal fertőzőbb törzse bukkant fel. Olaszország ugyanilyen tilalmat tervez.

Hollandia legalább december 31-ig nem fogad repülőket brit területekről, Belgium vasárnap éjféltől kezdődőn egyelőre csupán 24 órára vezeti be a tilalmat, ugyanakkor leállította a vasúti forgalmat is brit viszonylatban. Ausztria szintén bejelentette, hogy nem engedi brit repülők leszállását légikikötőiben, ám a tilalom kezdetének időpontja még nem ismert.

Németországban egyelőre még csak fontolgatják, hogy mit tegyenek. Csehország nem állította le a légiforgalmat az Egyesült Királyságból, viszont máris szigorított az onnan érkezőkre vonatkozó karantén szabályain. A spanyol kormány az Európai Bizottsághoz fordult iránymutatásért. Nagy-Britanniában valamivel több, mint egy hete kezdődött a tömeges oltás.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnapi közlése szerint a fertőzőbb vírustörzset már szeptemberben azonosították Anglia délkeleti részén, és ugyanez a kórokozó felbukkant Dániában - eddig kilenc esetben -, továbbá Hollandiában és Ausztráliában is - mindegyikben egy-egy betegnél regisztrálták. Maria Van Kerkhove, a WHO COVID-19-cel foglalkozó technikai csoportjának vezetője, a brit BBC médiának azt mondta, hogy már folynak a kutatóvizsgálatok az új vírustörzs tulajdonságainak feltárására.

„Minél hosszabb ideig tart egy járvány, a vírusnak annál több lehetősége van a változásra. Ezért azonnal meg kell tennünk mindent a ragály terjedése ellen, mert így szűkíthetjük a kórokozó változási lehetőségeit” – mondta a szakember.

A WHO egyébként vasárnap délután felszólította az európai országokat, hogy szigorítsanak a járvány terjedése elleni intézkedéseiken.

Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a Londonban és Anglia délkeleti részén keringő vírus akár 70 százalékkal fertőzőbb lehet, mint az eddigiek. Szakemberek szerint ugyanakkor egyetlen vizsgálati adat sem utal olyan változásokra, amelyek az új koronavírus-mutációt a korábbi változatoknál súlyosabb megbetegedések előidézésére tennék alkalmassá, és semmi nem utal arra sem, hogy az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatékonyak az új törzzsel szemben.

hirado.hu - MTI