Orbán Viktor meggyújtotta az utolsó adventi gyertyát is

2020. december 20. 19:35

A miniszterelnök meggyújtotta az utolsó, negyedik gyertyát is az adventi koszorún. Orbán Viktor legújabb, Facebook-oldalán megosztott videójában mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánt.

Advent negyedik vasárnapján // On the fourth Sunday of Advent

