BioNTech: az oltás valószínűleg az erősebben fertőző vírusváltozat ellen is véd

2020. december 22. 14:59

Nagy valószínűséggel az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) erősebben fertőző mutációjával szemben is védettséget ad a Pfizer amerikai gyógyszercég és a német BioNTech közös munkájával kifejlesztett oltás - mondták a mainzi központú biotechnológiai vállalkozás alapítói egy keddi tájákoztatón.

Ugur Sahin, Özlem Türeci és a BioNTech több vezető munkatársának közös online tájékoztatóján hangsúlyozták, hogy a már európai uniós forgalmazási engedéllyel is rendelkező oltóanyagot nagyjából másfél hónap alatt tovább lehet fejleszteni, hogy alkalmazkodjon a Nagy-Britanniában terjedő új mutációhoz, de erre várhatóan nem is lesz szükség.



A tudomány a valószínűség fogalmával dolgozik, és "nagyon nagy a valószínűsége" annak, hogy a vakcina a vírus új változata ellen is véd - fogalmazott Ugur Sahin.



Ugyanakkor a mutáns SARS-CoV-2 ezzel együtt is veszélyes, a fokozott fertőzőképesség miatt meglehet, hogy a tervezett 60-70 százaléknál nagyobb átoltottsági arányt kell elérni ahhoz, hogy az élet visszatérhessen a régi kerékvágásba - mondta a Németországba Törökországból bevándorolt tudós.



Hozzátette, hogy külön megvizsgálják az oltás hatékonyságát az új vírusváltozattal szemben. Ezzel a munkával két hét alatt, január elejére végeznek. Kiemelte, hogy az oltóanyagot a SARS-CoV-2 húsznál is több változatára tesztelték már, és valamennyivel szemben védettséget biztosított.



Özlem Türeci társalapító - Ugur Sahin házastársa - a többi között elmondta, hogy BNT 162B2 jelzésű vakcinát Cominarty néven vezetik be a piacra. A készítmény nemcsak hatásos, hanem biztonságos is, és lehetséges mellékhatásai nem különböznek a másfajta oltásokra jellemző tünetektől. A leggyakoribban közé tartozik a kimerültség, amely az esetek 3,8 százalékában fordult elő eddig, és a fejfájás, amely az esetek 2 százalékánál jelentkezett.



A tájékoztatón egyebek között ismertették, hogy az oltóanyagot Európában a Pfizer üzemeiben gyártják, a belgiumi Puursben és egy Bécs melletti üzemben, valamint Mainzban, és hamarosan egy újabb németországi helyszínen, a Frankfurthoz közeli Marburgban.



Az Európai Bizottság hétfőn engedélyezte a termék forgalmazását az Európai Unióban. Az első oltásokat december 27-én adhatják be.

MTI