Ausztriában karácsony második napján életbe lép a teljes zárlat

2020. december 22. 16:14

December 26-tól újra teljes zárlatot rendelnek el Ausztriában, az erre vonatkozó kormányrendeletet kedden a parlament is jóváhagyta.

Karácsony második napján újra életbe lép a 24 órás kijárási korlátozás. Az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltokon és gyógyszertárakon kívül bezárnak az egyéb kereskedelmi egységek, és a közeli kontaktust igénylő szolgáltatók, köztük a fodrászok, a kozmetikusok, a manikűr- és masszázsszalonok. A már kinyitott múzeumokat, könyvtárakat, galériákat újra bezárják, és a hotelek, éttermek, bárok, lokálok továbbra sem fogadhatnak vendégeket, az éttermek csak elvitelre adhatnak ki ételt.



A rendelkezések elsődlegesen január 4-éig lesznek érvényben, mert az osztrák koronavírus-törvény meghatározza, hogy kijárási korlátozást csak maximum tíz napra lehet elrendelni. Ezért január 4-én rendkívüli ülést tart majd a parlament, hogy a kormány terveiben szereplő hosszabbításról ismét döntsön.



Az eredetileg január 18-ára tervezett nyitást megelőző hétvégén országszerte tömeges teszteléseket szerveznek, és aki ennek nem veti alá magát, annak még egy héttel tovább, január 24-éig tart majd a szigorú zárlat. Ez azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy a kereskedelmi egységek, az éttermek, kulturális és sportlétesítmények is kinyithatnak január 18-án, azok, akik nem rendelkeznek negatív teszttel, még egy hétig nem látogathatják ezeket a helyszíneket.



A december 19-e óta életben lévő beutazási korlátozásokat - melyek eredetileg csak január 11-éig tartottak volna - január 18-áig meghosszabbították. Ezek szerint annak, aki ezen idő alatt be akar utazni Ausztria területére, 10 napos karanténnak kell alávetnie magát, és csak a karantén 5. napján teszteltetheti magát.



Az iskolai oktatás - a korábbi hírekkel ellentétben - mégis elkezdődik január 7-én, mindazonáltal csak távoktatás formájában. A normál nyitás az iskolák esetében is január 18-ára várható.



A sípályák megnyitásáról szóló döntést már korábban a tartományok kezébe adta a kormány, ugyanakkor a felvonóknál és sílifteknél elrendelte az FFP2-es kategóriájú szájmaszk kötelező viselését, mely szabály a 14. életévüket be nem töltött gyerekekre nem vonatkozik.



Mivel a szigorítások csak karácsony második napján lépnek életbe, és 24-én, valamint 25-én még tíz fős körben ünnepelhetnek az emberek, Rudolf Anschober még egyszer felhívta a lakosság figyelmét az érvényben lévő maszkviselési, távolságtartási és higiéniai szabályok betartására. "Bármennyire csábító is az ünnepet családi körben tölteni, csökkentsék ezt a kört a lehető legkisebbre" - idézte a minisztert az osztrák Die Presse napilap.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 1853 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 342 226 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 2922, az intenzív kezelésre szorulók 487-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 105-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 5540-re emelkedett.



MTI