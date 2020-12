Bukarest: Az államfő megbízta Florin Citut kormányalakítással

2020. december 22. 18:54

Klaus Iohannis román államfő megbízta kedden Florin Citu jelenlegi ügyvivő pénzügyminisztert, a december 6-i parlamenti választás nyomán alakult jobbközép koalíció jelöltjét az új kormány megalakításával.

Citu - 3szek.ro; news.ro

Az elnök az erről szóló rendelet aláírása előtt újabb kormányalakítási egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat. A pártok parlamenti súlyának sorrendjében meghirdetett mostani konzultációra a legnagyobb frakcióval rendelkező, de koalíciós partnerek híján kormánytöbbséget alakítani képtelen Szociáldemokrata Párt (PSD) el sem ment, mondván, hogy az elnök már a választási kampányban részrehajló volt, előre eldöntötte, milyen kormányt akar, ezért a PSD nem akar részt venni ebben az "olcsó bohózatban".



A koalíciós pártok - Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS, illetve a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - elnökei és Florin Citu együtt érkeztek a keddi konzultációra, ahol átadták Iohannisnak a 2020-2024 közötti közös kormányzásról hétfőn megkötött koalíciós megállapodást.



Iohannis szerint a jobbközép koalíció már a parlament alakuló ülése alkalmával is bebizonyította, hogy többséggel rendelkezik a parlamentben, következésképpen elfogadta közös ajánlatukat, és aláírta Citu miniszterelnök-jelölti kinevezését.



Iohannis bejelentését követően az elnöki hivatalban jelen lévő Citu megköszönte az államfő és a koalíció bizalmát, megígérte, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy megőrizze a koalíciós kormány stabilitását, és az ország mielőbb kilábaljon az egészségügyi és gazdasági válságból. A kormányfőjelölt szerint a tárcavezetők jó szakemberek lesznek, konkrét feladatokkal, amelyek teljesítéséről háromhavonta számot kell adniuk.



Citu az elnöknek is tisztességes és kiszámítható partnerséget ígért kormánya nevében az ország fejlesztését célzó közös célkitűzés elérésében.



A miniszterelnök-jelöltnek elvileg tíz napja van, hogy a kormány névsora és programja számára bizalmat kérjen a parlamenttől, de a koalíciós pártok azt tervezik, hogy még karácsony előtt beiktatják az új román kormányt.



MTI