Én a hazámért ugrok – a bajnok Kalocsai Henrik 80 éves lenne

2020. december 22. 20:05

Nyolcvan éve született Kalocsai Henrik, akinek versenyzői pályafutása jelentős részben az 1997-ben kiadott Száz év atlétika c. album meghatározása szerint a restauráció és a konszolidált diktatúra időszakára esik. Ebben az időszakban a hatvanas évek nemzeti atléta csapatának tíz évig volt kiemelkedő személyisége. A neves atlétáról özvegyével, Kalocsainé Doór Vilmával beszélgettünk, aki felidézte az élsportolók eddig csak felszínesen ismert helyzetét ebben a korszakban. A sport ebben az időszakban a kádári politikai rendszer hazai és nemzetközi konszolidálásának fontos eszköze volt. Ennek ellenére a sportolók többsége hazafias elhivatottsággal a nemzetet szolgálta.

Hogyan kezdődött egy élsportolói pályafutás 1960-ban?

Kalocsai Henrik a budapesti Bolyai gimnáziumba járt, testnevelő tanára biztatására kezdett atletizálni a Budapesti Honvéd sportegyesületben. Érettségi után a Honvédba került polgári alkalmazottként, de tudva, hogy a sportolásból hosszabb távon nem lehet megélni, beiratkozott a közgázra, és esti tagozaton el is végezte. Hamar kitűnt tehetségével a sportban, már 20 évesen 1960-ban megnyerte a Magyar Bajnokságot távolugrásban. Tehetsége több versenyszámban, távolugrásban, hármasugrásban és rövidtávfutásban is megmutatkozott; legjobb eredményeit hármasugrásban érte el. A rövidtávfutásban a váltókban szerepelt sikeresen, mert erős lábizomzatát kihasználva a külső kanyarokban, leginkább az utolsó váltás előtt, tudott eredményesen közreműködni.

Mik voltak a jelentősebb sikerei?

Eredményeit az Ön felvezetőjében említett album pontosan tartalmazza. Ha az összes már említett versenyszámát figyelembe vesszük, akkor Schubert Zoltán sportújságíró statisztikája szerint ő volt, aki a legtöbb országos bajnokságot szerezte atlétikában. A legnagyobb hármas ugrása Budapesten 1967-ben a Népszava nemzetközi versenyen 16,73 m volt. A fedett pályás Európa bajnokságon Prágában, ugyan ebben az évben 16,45 méteres ugrással szerzett ezüstérmet.

Kijutott-e az olimpiára?

Két olimpián vett részt. 1964-ben Tokióban és 1968-ban Mexikóban. Olimpiai szerepléseit nem kísérte szerencse. Néha szomorkás mosollyal megjegyezte egyetért Coubertin báróval, „a részvétel a fontos…” Tokió után hazatérve családi körben ezt mondta: a következő versenyek a gyógyszergyárak versengései lesznek. Miért mondod? - kérdeztük. Kiszagoltam – válaszolta. Már 1964-ben néhány versenyző izzadsága erős vegyszerszagot árasztott. Akkor még nem volt doppingvizsgálat. A távoli olimpiák a hosszú kint tartózkodás miatt megterhelők a versenyzőknek. Ráadásul az atlétikai versenyek általában az események vége felé voltak. Mexikóban ezt még a város magaslati fekvése is nehezítette. Az oxigénhiány és a Montezuma átkának nevezett enteritisz (hasmenés) sokaknak okozott problémát. Az 1972-es müncheni olimpiára már nem jutott ki, bár a nevezési szintet megugrotta, de 32 évesen már öregnek számított.

Milyen volt az élsport a hatvanas években?

Versenyzői pályafutása hazánk történelmének nehéz időszakára – a forradalom utáni diktatúra és konszolidáció időszakára esik. Ma már el sem tudjuk képzelni, hogy nem lehetett külföldre utazni, csak a kivételezetteknek, ilyen kivételezett helyzetbe kerültek az élsportolók. Henrik 20 évesen beugrotta magát ebbe a klubba. A magyar atlétika a 60-as, 70-es években világszínvonalú volt. A válogatottban olyan kiválóságok szerepeltek, mint Zsivótzky Gyula, Varjú Vilmos, Kulcsár Gergely, Rózsavölgyi István, Iharos Sándor, Szécsényi József, Németh Miklós, hogy csak a legismertebbeket említsem. Igen jó volt közöttük a csapatszellem. Színes egyénisége, vidámságra hajló, csibészségre mindig kapható természete népszerűvé tette csapattársai körében. Színes volt nem csak természete, hanem lángvörös haja miatt is. Sporttársai botrányfelelősnek nevezték, és ennek a kitüntető címnek igyekezett is megfelelni.

Híres volt arról, hogy utolsó, hatodik ugrásával nyerte meg a versenyt. Az egyik nevezetes esetet véletlenül Fuszek Ferenc fotós megörökítette. A Népstadionban nemzetközi verseny volt. A szovjet versenyző mindig „za rogyinu”, a hazámért felkiáltással futott neki az ugrásnak. Én is a hazámért ugrok, fityisz nektek, gondolta Henrik, s nekem el is mondta, ezt a versenyt én nyerem, és fityiszt mutatva indult az utolsó ugrásra. A mellékelt képen látszik, hogy a roham alatt balkezével fityiszt mutat. A kép sokáig díszítette a Honvéd sportegyesület folyosóját, persze csak kevesen tudták a sztorit. Mikor évek múlva lecserélték a képeket, Henrik elkérte és az ebédlőnk falára került. Fiaim, s később unokáim naponta láthatták.

De azért a vitrinje is tele lehetett trófeákkal.

Nem volt trófeás vitrin, csak ez a kép és egy oklevél a mexikói előolimpiáról. Ő az érmeket és a kupákat elosztogatta, főleg fiatal sportolóknak.

Az elmondottak szerint sikeres sportoló volt. Soha sem érte hátrányos megkülönböztetés?

A legnagyobb az Európa-bajnoki címébe került, jóhiszemű feltételezés szerint az emberi gyávaság miatt. 1966-ban a budapesti Európa-bajnokságon, a Népstadionban utolsó nap délután került sor a hármasugrásra. Apósommal kint voltunk stadionban. Következett a hármasugrás a dísztribün előtti ugrógödörnél. Mi persze elég messze voltunk onnan, mert a dísztribün körül csak valutáért lehetett jegyet venni. A mi helyünkről nem láthattuk jól Henrik ugrását. Apósom, a két világháborút megélt katonaember nem ismert lehetetlent, gyere kislányom utánam, felkiáltással megindult a valutás helyek felé. A rendezőket szelíden félretolva, most ugrik a kisfiam mondta, és nyomult a jó helyek felé. Mire elkezdődött a verseny, a közelről láttuk az eseményeket. Henrik harmadik volt, amikor következett az utolsó ugrás. Felállt a pályára, összpontosított és keresztet vetett…. hatalmasat ugrott… de a versenybíró megdöbbenésünkre piros zászlót mutatott fel. Az ugrás érvénytelen, le sem mérték, maradt a bronzérem. Bár a bronz is szépen csillog, mégis nagyon csalódottak voltunk. A történethez tartozik még, hogy a versenybíró a banketten bocsánatot kért Henriktől, mondván, hogy úgy megzavarodott(?)… Akik TV-n látták az eseményt mesélték, hogy Vitraynak is elakadt a szava. Ne felejtsük el az évszámot, 1966. A lakáj sajtó elhallgatta az ügyet. Henrik a csepeli munkásoktól kapott egy dorgáló levelet a keresztvetésért és az ügy el lett felejtve.

Hogyan ellenőrizték a külföldre járó sportolókat?

A sportdelegációkat fedett hivatásos ügynökök kísérték. Egy alkalommal, amikor Bécsben versenyzett, délelőtt a Máriahilferen sétálva magyarul megszólította egy ember; rá akarta beszélni, maradjon kinn, nyugaton, kap jó munkát, sok pénzt és utazhat a világban szabadon. Hülye maga – válaszolt hősünk, dolgozzak itt a kapitalizmusban, mikor otthon a szocializmusban csak ugrabugrálok, mégis kapok pénzt, és beutazom a világot. Természetesen alig ért haza Pestre, hívatta a Honvéd parancsnoka. Kiderült, hogy tervezett provokáció volt(?). Miket beszélsz, nagy letolást kaptam miattad. Henrik nevetett, hát nem jól megfeleltem az ügynöknek?

A kiterjedt megfigyelésre jellemző volt egy másik történet. A Ferihegyi-repülőtéren vártam a repülőgép érkezését. Az egyik sportvezető izgatottan kérdezte kire várok? A férjemre válaszoltam. Hát hazajön? Persze, válaszoltam. Mikor végre előkerültek a vámvizsgálat után, mesélem Henriknek, hogy milyen izgatottan várták. Jót nevetett. Aztán elmondta, hogy az egyik amerikai atléta addig nyaggatta. hogy cseréljenek mezt, hogy ráállt, és néhányszor az amerikai mezben szaladgált. Valószínű ezért aggódtak Pesten, féltek, hogy disszidál.

Miért nem lett edző?

Pályafutása végén, amikor már lemondott a válogatottságról, a Ganz Mávagban helyezkedett el, mint közgazdász. A gyári sportegyesületben még versenyzett is, sőt magyar bajnokságot is nyert hármasugrásban 1973-ban, 16,08 méteres ugrással. Munka és versenyzés mellett edzősödött is. Gyerekekkel és serdülőkkel foglalkozott. A gyűlölt doppingügy itt is utolérte. Komoly vitába keveredett edzőkkel és szakvezetőkkel, mert nem volt hajlandó semmilyen teljesítményfokozót adni a tanítványainak. Mindig azt hangoztatta, nem serdülőként és ifiként kell jó eredményt elérni, hanem felnőttként. Nem szabad a fiatalokat „kihajtani”. De amikor a versenyzők sikeréhes szülei kérték számon rajta, hogy miért nem ad ő is „vitamint” a tanítványainak, lemondott , és befejezte edzői pályafutását.

Később a Fővárosi Tanács Egészségügyi Főosztályán dolgozott. Mivel nem lépett be a pártba, mindig beverte a fejét az „üvegplafonba”. Gyakran magasan képzett káderek kioktatták szakmai kérdésekben is a volt élsportolót. Egy ilyen alkalommal monda a pártitkárnőnek: Mariskám, foglak én még bújtatni téged a kőbányai sörös pincékben. Alig telt el néhány év a rendszerváltozásig és Marika ezt mondta neki: Henrik még a végén igazad lesz.



Kalocsainé Doór Vilma

Örökölték-e a sportszenvedélyt a leszármazottak?

Nagyon vártuk az unokák érkezését. Virág, a nagylány, és az ikerpár, Luca és Bence sok örömet szerzett nagyapjuknak. Különösen mikor sportolni kezdtek. Szívesen kísérte őket edzésre. Figyelte fejlődésüket. Örült, hogy a vívást választották mindhárman, mert ebben a sportágban még nincs dopping. Unokái sikereit már sajnos nem érte meg. Így aztán nem örülhetett, hogy lányunokái bekerültek a mai magyar válogatottba.



gondola