A cseh parlament január 22-ig meghosszabbította a szükségállapotot

2020. december 22. 20:45

Csehországban január 22-ig meghosszabbítják a szükségállapotot - döntött kedden a cseh parlament alsóháza, a képviselőház.

A koalíciós kormány azt kérte a parlamenttől, hogy a december 23-án lejáró szükségállapotot 30 nappal hosszabbítsák meg. Andrej Babis miniszterelnök a kérést azzal indokolta, hogy a szükségállapot fenntartása lehetőséget ad a kormánynak a koronavírus-járvány elleni gyors és hatékony intézkedések meghozatalára.



A képviselőház többórás, éles vita után hozott döntést, és a szükségállapotot január 22-ig meghosszabbította. Az ellenzéki pártok egybehangzóan elutasították a kormány kérését. Az előterjesztést végül csak a két kormánypárt - ANO mozgalom, valamint a szociáldemokrata párt - és az őket kívülről támogató kommunista képviselők szavazataival fogadták el.



Csehországban október 5-én hirdettek szükségállapotot, amelyet most harmadízben hosszabbítottak meg. A szükségállapot lehetővé teszi a kormánynak, hogy a társadalmi és gazdasági életet korlátozó óvintézkedéseket foganatosítson a koronavírus-járvány megfékezésére.



Tavasszal a koronavírus-járvány miatt március 12-től május 17-ig volt szükségállapot az országban.



"Biztos, hogy egy hajóban evezünk. Sajnálom, de tudom, hogy fájdalmas intézkedéseket kell hoznunk, és ehhez kell a szükségállapot. Más lehetőségünk nincs" - jelentette ki Jan Blatny egészségügyi miniszter a parlamenti vitában. A szükségállapot többek között lehetővé teszi azt is, hogy a kritikus helyzetben a hadsereget is bevethessék a problémák megoldására.

MTI