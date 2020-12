Nemcsak a briteknél van baj: Dél-Afrikában is a koronavírus egy új mutációja terjed

2020. december 22. 22:03

A Dél-afrikai Köztársaság növekvő elszigeteltséget tapasztal, ugyanis egyre több ország vezet be utazási tilalmat vele szemben egy ott is megjelenő új koronavírus-mutáció miatt – számol be róla az Al Jazeera.

Izrael, Törökország, Németország, Szaúd-Arábia és Svájc is azok közé az országok közé tartoznak, amelyek leállították a Dél-afrikai Köztársaságba tartó és az onnan induló repülőjáratokat, mivel az országban a járvány újabb változata terjed – még több új esetet és magasabb halálozási arányt vonva maga után.