Nyomukban jár a sötétség

2020. december 23. 10:10

Nem csitul az ellenzék és a balliberális oldalhoz hű sajtó háborgása az iparűzési adó csökkentése miatt. Természetesen lehet vitatkozni erről a döntésről is, de olyan vad állítások hangoznak el egyesektől, hogy az egészen elképesztő.

Itt van mindjárt Harangozó Tamás, az MSZP parlamenti frakcióvezető-helyettese. Szerinte Orbán Viktor egyszerű útonálló módjára rabolja ki az önkormányzatokat. Már bocsánat, de a kormány egyetlenegy forintot sem vesz magához az iparűzési adóból. A pénz a vállalkozásoknál marad! Tehát nem a kormány zsebében, nem Orbán Viktor hátizsákjában, hanem a gazdaságban! Ebből munkahelyeket lehet fenntartani, fizetést lehet adni, amit aztán el lehet költeni vagy meg lehet takarítani.

Varju László, a Demokratikus Koalíció alelnöke sem akart lemaradni az elvtársaktól, ezért a többi között a következőt adta közre: „A kormány csak akkor beszél nagyvonalúan a válságkezelésről, ha az önkormányzatok zsebében turkálhat, és az ellenzéki városokat, kerületeket büntetheti.” Azt nem tudni, hogy Varju szavai már a Gyurcsány Ferenc által hirdetett szeretet jegyében fogalmazódtak-e meg, de az biztos: a valósággal nemigen találkozik a mondat. Az iparűzési adóból biztosított kedvezménynek nincs politikai színe, az ellenzéki és a kormánypárti irányítás alatt lévő településeket egyaránt érinti. Nem feledve azt a tényt, hogy az önkormányzati választásokat a kormánypártok nyerték meg, nem az ellenzék. Még akkor is, ha Budapesten a mindig határozott és tettre kész Karácsony Gergely ülhetett be Tarlós István székébe.

Az ellenzék soraiból többen azzal támadták az intézkedést, hogy miután az iparűzési adót az árbevétel alapján kell megfizetni, ezért nyilván azokat a vállalkozásokat terheli, amelyek működnek. Ha meg működnek, akkor miért kell nekik segíteni? Nem vicc, ez valóban része a kormánnyal szemben álló tábor érveinek. A választ a kérdésre nagyon könnyű megadni: annak a cégnek lehet segíteni, amelyik működik. Mégpedig azért, hogy ne menjen tönkre. Mert ha tönkrement, akkor már nem lehet rajta segíteni.

Orbán Viktor bejelentésének volt egy másik része is. Egyértelművé tette, hogy csak a legsérülékenyebb cégek körében lehet élni a kedvezményekkel, tehát az erősebb, nagyobb vállalkozásokra nem vonatkozik az adócsökkentés. Azok továbbra is az eredeti kulcs szerint fizetnek. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy az önkormányzatok számíthatnak a kormány segítségére. A 25 ezer fő alatti települések támogatást kapnak az államtól, míg a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét egyenként áttekintik. Tehát ahol szükséges, ott helytáll az állam.

A minap jelentette be Szijjártó Péter, hogy a Shenzhen Kedali Industry kínai vállalat lítiumionakkumulátor-alkatrészeket gyártó beruházást hoz Gödöllőre 14,1 milliárd forint értékben, 330 új munkahelyet teremtve. Ehhez a kormány 1,275 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Szinte nem telt el úgy hét a válsággal sújtott idei évben sem, hogy valamelyik miniszter ne jelenthetett volna be egy új beruházást valamelyik településen. A kormány dolgozik, hogy hazánkba csábítsa a beruházásokat, amelyekért most különösen nagy a versenyfutás az országok között. Az összes fejlesztéssel, ami így megvalósul, az önkormányzatok is jól járnak.

Mit tesz Karácsony Gergely és a többi panaszkodó ellenzéki polgármester annak érdekében, hogy városukban érdemes legyen fejleszteni? Mit tesznek egyáltalán azért, hogy a bajban lévő cégek túléljék a válságot? Sajnos nemcsak azért jár sötétség a nyomukban, mert ma éjszaka lekapcsolják az ünnepi díszkivilágítást.





magyarnemzet.hu