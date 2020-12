Hazatérhetnek a franciák és a belgák Nagy-Britanniából

2020. december 23. 12:04

Franciaország és Belgium lehetővé tette, hogy szerdától hazatérjenek Nagy-Britanniából állampolgárai és azok a külföldiek, akik a területén laknak. Ezáltal Párizs és Brüsszel az Európai Bizottság ajánlásának megfelelően enyhít a koronavírus-járvány miatt a minap Nagy-Britanniával szemben bevezetett szigorú korlátozásokon.

Keddig többtucatnyi állam jelentette be, hogy felfüggeszti a Nagy-Britanniából induló repülőjáratok fogadását, de a szigetországhoz közeli államok az európai kontinensen a más közlekedési eszközzel érkezőket sem engedik be onnan. Ennek oka, hogy a brit kormány a múlt héten új koronavírus-variáns azonosítását jelentette be.

Az Európai Bizottság a tilalom enyhítését kérte kedden az EU-tagországoktól.

Franciaország szerdától azzal a feltétellel engedi be Nagy-Britanniából állampolgárait és más állampolgárságú lakosait, hogy indulás előtt legfeljebb 72 órával negatív koronavírus-tesztet produkálnak.

Franciaország ugyanezzel a feltétellel mindenkit beenged Nagy-Britanniából, akinek a kontinensen van a lakhelye. A teszt lehet bármilyen, amely kimutatja a Dél-Angliában felfedezett új koronavírus-variánst is.

Belgium hasonló intézkedést vezetett be kedden este, de közleménye csak a belga állampolgárokról és az országban lakókról szól.

Az Eurostar vasúttársaság bejelentette kedden este, hogy vonatjai újra járnak Nagy-Britanniából a kontinensre, és a szerelvényeket „bizonyos feltételekkel” igénybe vehetik utasok.

hirado.hu - MTI