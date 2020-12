NB I - Az Újpest ötgólos meccsen győzte le az ZTE-t

2020. december 23. 20:37

Az Újpest FC úgy győzte le 3-2-re a vendég Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójából szerdára halasztott mérkőzésen, hogy háromszor jutott egygólos előnyhöz, a vendégek pedig csak kétszer tudtak egyenlíteni.

OTP Bank Liga, a 11. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Újpest FC-Zalaegerszegi TE 3-2 (1-1)



Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk mögött, v.: Solymosi

gólszerzők: Csongvai (35.), Tallo (62., 65.), illetve Könyves (41.), Favorov (64.)

sárga lap: Tallo (45.), Perosevic (81.), Csongvai (85.), Gigic (90.)



Újpest: Banai - Pauljevic, Kutrumpisz, Kastrati, Antonov - Csongvai, Mitrovic - Simon, Beridze (Bacsa, 75., Ristevski, 86.), Perosevic - Tallo (Gigic, 89.)



ZTE: Demjén - Lesjak, Szépe, Bobál D. - Szánthó, Favorov, Sankovic (Vass P., 86.), Bedi, Gergényi (Tajti, 63.) - Könyves (Koszta, 75.), Zimonyi (Babati, 63.)



A kezdés után tíz percig az Újpest kezdeményezett, de a vendégek rendezték soraikat, és kiegyenlített mezőnyjátékkal folytatódott a találkozó, amely során a kapuk nem forogtak veszélyben. A játékosok mindkét oldalon inkább a védekezésre összpontosítottak, a támadásokra kevés energiájuk maradt. A 35. percben váratlanul, egy szöglet után Csongvai fejesével szerzett vezetést a házigazda, majd a 41. percben egy visszatámadás után a Banait megzavaró Könyves 17 méteres lövésével a vendégek is eredményesek tudtak lenni.

Zalai lehetőségekkel kezdődött a második félidő, amelynek közepén három perc alatt három gól született: Tallo kétszer is fejjel vette be a vendégek kapuját, miként közte Favorov is a hazait. Az utolsó húsz percben beszorult saját térfelére az Újpest - csupán néhány, igaz veszélyes kontrát vezetett -, de hiába támadott a ZTE, játékosai sokszor kapkodtak, pontatlanok voltak, így harmadszorra már nem tudott egyenlíteni a vendégcsapat. A 89. percben Favorov kapás lövését bravúrral védte Banai.

Az Újpest az ötödik győzelmét aratta a bajnoki szezonban, nyolcadik hazai fellépésén a harmadikat. A legutóbbi tizenegy, ZTE elleni összecsapásából a hetediket nyerte meg a lila-fehér gárda, három döntetlen és egy vereség mellett.

MTI