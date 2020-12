Ferenc pápa a hívők nélküli Vatikánban mutatja be a karácsonyi misét

2020. december 24. 12:46

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a járvány miatti korlátozások újabb szigorítása következtében Ferenc pápa a hívők és turisták nélküli Vatikánban mutatja be a misét szenteste, valamint interneten sugározzák december 25-ei üzenetét, majd az Urbi et Orbi áldást is.

Olaszország egészéhez hasonlóan Vatikánváros és környéke december 24-én nulla órától ismét teljesen üressé vált.

Az ünnepnapokra bevezetett napi huszonnégy órás kijárási tilalom következtében sem a római lakosok, sem a turisták nem léphetnek ki az utcára, hacsak nem munkavégzés vagy más nyomós indok miatt hagyják el lakhelyüket. Ezért a Vatikán közelében élők sem sétálhatnak ki a Szent Péter térre. Templomba a lakhelyükhöz legközelebbi plébániára mehetnek el.

Ferenc pápa szenteste a megszokott este fél tíz helyett fél nyolctól pontifikálja a misét a Szent Péter-bazilikában, ahol majdnem kizárólag egyháziak lesznek jelen. A szertartást a Vatikán élőben, interneten közvetíti.

Ez lesz az első alkalom, hogy a vatikáni közvetítést jelnyelven is tolmácsolják a hallássérültek számára.

Ferenc pápa a gyermek Jézus szobrával egy korábbi éjféli misén Fotó: Reuters

A járványkorlátozások miatt a mise a főoltárnál kezdődik, elmarad a bazilika főbejáratától hagyományosan tartott bevonulás. Szenteste a földrészeket képviselő gyerekek szoktak adományokat elhelyezni a gyermek Jézus szobrához, az idén ezt is kihagyják. Elmaradnak a különböző nemzetiségű hívők több nyelven mondott fohászai is. Ferenc pápa a mise elején, amikor felcsendül a karácsonyt hírül adó ének, a latin nyelvű Kalenda, az oltárnál leveszi a leplet az addig letakart gyermek Jézus-szoborról. A mise előre közölt szövege szerint imát mondanak az egyházért és az egyház tagjaiért, a háborúk és erőszak sújtotta népekért, az utolsókért és kiközösítettekért, a háború és éhezés miatt hazájukat elhagyókért.

December 25-én a pápa nem a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról, hanem a lodzsa üvegajtajai mögött található úgynevezett áldási teremben mondja el ünnepi üzenetét, amelyet szintén a világhálón sugároznak.

A karácsonyi beszéd hagyományos központi témájának a béke számít, a pápa felsorolja a világ konfliktus sújtotta övezeteit. Az idei üzenetben azonban a járványhelyzet is központi szerepet kap. A beszéd után az egyházfő Urbi er Orbi áldását adja Róma városára és a világra.

December 26-án, az első vértanú, Szent István napján Ferenc pápa az apostoli paloták könyvtárszobájában mondja el a szintén interneten közvetített beszédét, a szoba Szent Péter térre néző ablaka helyett. A pápa január 6-áig, vízkereszt ünnepéig, amíg a szigorú járványkorlátozások tartanak, minden beszédét interneten keresztül tartja majd meg.

A Szent Péter tér közepén felállított betlehem mellett a tér oszlopcsarnokában is kisebb betlehemek sorakoznak a világ minden részéből, közöttük hét magyarországi kézműves betlehem is.

Másfél évvel a tűzvész után a párizsi Notre-Dame ismét karácsonyi koncert helyszíne lesz.

Az ünnepi hangverseny szenteste, nézők nélkül, húsz karénekes, egy orgonista és két szólista részvételével szólal meg. Az eseményt két televíziós csatorna, a France2 és a katolikus műsorokat sugárzó KTO televízió közvetíti majd élőben, 23.30-kor, a karácsonyi koncert az interneten itt követhető.

MNO - MTI