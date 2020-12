Ellentétektől hemzseg a baloldali káoszkoalíció

2020. december 24. 17:26

Garanciákat kért és kapott a Jobbik a baloldali összefogásért cserébe – legalábbis ezt állítja Jakab Péter. A magát a radikális jobbról a balliberális oldalra átpozicionáló párt volt az utolsó, amely felkérefzkedett Gyurcsány Ferenc listájára a hétvégén. A Jobbik egykori elnöke szerint ugyanakkor feloldhatatlan ellentétek feszülnek az ellenzék pártjai között. Vona Gábor azt mondta: felelősen nem is szavazna rájuk. Közben a Századvég legutóbbi felmérése szerint a balliberális tömb szavazói Dobrev Klárát jelölnék szívesen kormányfőnek.

Némi időhúzás után a Jobbik is csatlakozott a Gyurcsány Ferenc által régóta szorgalmazott közös listára. Jakab Péter pártelnök a kivárást azzal magyarázta az ATV stúdiójában, hogy voltak feltételeik az együttműködésért cserébe, amit mostanra meg is kaptak.

„…Vona Gábor hidat épített, de erről a hídról ő leugrott és ezen a hídon Jakab Péter ment át és a másik oldalon Gyurcsány Ferencet találta…” – fogalmazott Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője.

A Jobbik egyedül képtelen lenne bejutni a Parlamentbe – értékelte a lépést az egykori radikális párt alapításában is részt vevő volt alelnök az M1-en. Nagy Ervin azt mondta: Jakab Péterék kényszerű döntése a hatalomvágyról és pozícióharcról szól, amivel a Jobbik becsapta a választóit.

Gyurcsány korábban nácizta a jobbikosokat

Gyurcsány Ferenc, aki korábban náci pártnak titulálta a Jobbikot, jószerével meg sem várta, hogy megszáradjon a tinta a balliberális tömb összeborulását jelentő megállapodáson. Elvárásait a szivárványkoalícióval szemben 13 pontban rögzítette közösségi oldalán. A bukott miniszterelnök többek között azt írta: csak olyan jelöltek indulhatnak a 2022-es választásokon, akik méltók a korszakváltásra.

A Jobbik volt elnöke korrupcióra számít

Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke úgy fogalmazott: „…jelen állapotban, vagy jelen tudásom szerint nem tudnék felelősen szavazni erre az ellenzéki összefogásra…”

Feloldhatatlan ellentétek feszülnek az ellenzéki oldal pártjai között – fogalmazta meg álláspontját a balliberális tömbről a Jobbik egykori elnöke. Vona Gábor a Jövő TV-nek adott nyilatkozatában aggályosnak nevezte, ahogy a Gyurcsány-házaspár megerősítette vezető szerepét az ellenzék pártjai felett.

Hogyha ezt az egészet egybegyúrjuk, és mondjuk, ne adj’ Isten – számomra ne adj’ Isten – mondjuk Dobrev Klára vagy Gyurcsány Ferenc dominálja ezt az egészet, akkor ne lepődjünk meg, hogy úr isten, megjelent a korrupció… – fejtette ki álláspontját Vona.

Ütköznek az álláspontok

A beszélgetésben az LMP társelnöke, Keresztes László Lóránt belengette azt is: akár az ellenzéki pártok akaratával is szembe megy, ha tovább erőltetik a migráció kérdését és az Európai Egyesült Államok létrejöttét. Pedig ez köztudottan a DK-nak, azon belül is Dobrev Klára EP-alelnöknek a szívügye.

Én nem gondolom egyébként, hogy az Európai Egyesült Államok utópiáját a DK-n kívül más valaki ilyen szinten a zászlajára tűzné. Nem magvalósítható – árulta el véleményét Gyurcsány nejének terveiről az LMP társelnöke.

Gyurcsány felesége a Facebook-on hódít

Közben a DK a közösségi oldalán is igen aktív. Szövetségeseikkel ellentétben szinte óránként posztolnak. A párt közismert tagjait – köztük Dobrev Klárát is - felvonultató karácsonyi üdvözletükben a járvány miatt elmaradt puszikat, öleléseket, meg a kormányellenes tüntetések lehetőségét hiányolják.

A Századvég kutatása szerint Gyurcsány Ferenc stratégiája a balliberális pártok illetve szavazóik bekebelezésére sikeresnek tekinthető.

De úgy tűnik a DK a miniszterelnök-jelölti küzdelemben is jól áll. Az ellenzéki összefogásra szavazók körében ugyanis a sort toronymagasan Dobrev Klára vezeti, akit Bajnai Gordon volt kormányfő és Márki-Zay Péter Hódmezővársárhely polgármestere követ. A fővárosiak favoritjának tartott Karácsony Gergely főpolgármester jelenleg a negyedik helyen áll, Jakab Péter és Fekete-Győr András a Jobbik, illetve a Momentum elnökei pedig a sereghajtók.

