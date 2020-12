Migránsbőnözés - Visszaesett az EU-ba érkező határsértők száma

2020. december 25. 11:15

Több mint 30 százalékkal csökkent az Európai Unióba (EU) érkező menedékkérők száma a január-szeptemberi időszakban az egy évvel korábbihoz képest - írta hírportálján a Berliner Morgenpost című német lap pénteken az EU statisztikai hivatala (Eurostat) egy még nem nyilvános kimutatása alapján.

Az EU területére érkező menedékkérők száma - az első alkalommal benyújtott menedékjogi kérelmek alapján - az év elején emelkedett, a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozások márciusi bevezetése után viszont "drámaian" csökkent, és még szeptemberben, illetve az előzetes adatok szerint októberben és novemberben is jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól - áll a beszámolóban.



Az első, a második és a harmadik negyedévet együttvéve 309 580 menedékjogi kérelmet nyújtottak be első alkalommal a tagországi menekültügyi hatóságokhoz. Ez csaknem egyharmados, 32,6 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest.



Ugyanilyen trend mutatkozik az első számú célország, Németország adataiban, amelyek szerint az első alkalommal benyújtott menedékjogi kérelmek száma éves összevetésben 32,2 százalékkal 75 170-re csökkent.



A német szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalhoz (BAMF) érkezett kérelmek teszik ki a huszonheteknél benyújtott kérelmek 24,3 százalékát. A második helyen Spanyolország áll 22,8 százalékos részaránnyal, 70 655 kérelemmel. A harmadik Franciaország 19 százalékkal, 58 468 menedékjogi kérelemmel.



Az adatok azt mutatják, hogy a január-szeptemberi időszakban ebben a három tagállamban, Németországban, Spanyolországban és Franciaországban nyújtották be a kérelmek kétharmadát, 66,1 százalékát, és a többi 24 tagállamra csupán a kérelmek egyharmada jut. A Berliner Morgenpost szerint a magyar hatóságokhoz kilenc hónap alatt 70 menedékjogi kérelmet nyújtottak be első alkalommal.



A németországi fejleményekről már nemcsak kilenc, hanem tizenegy hónapról vannak adatok, ezek szerint november végéig 93 710 kérelem érkezett. Ez 30,1 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.



Németországba a legutóbbi nagy menekültügyi migrációs hullám idején, 2015-ben mintegy 890 ezer menedékkérő érkezett. Számuk 2016-ban 280 ezerre süllyedt, és azóta is folyamatosan csökken. Így 2017-ben mintegy 222 ezer, 2018-ban 185 ezer, tavaly pedig 111 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be a BAMF-hoz.



MTI