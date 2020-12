Ma megpróbálják felébreszteni a kómából a megkéselt újpesti rendőrt

2020. december 25. 12:15

Mesterséges kómában tartják az életmentő műtét után a 26 éves őrmestert, akit Szenteste napján megkéselt egy bűnöző ámokfutó Újpesten - írja a Magyar Nemzet. Az őrmestert ma megpróbálják felébreszteni a kómából. Ahogy azt megírtuk, késsel támadt egy rendőrre egy 35 éves bűnöző Újpesten, a rendőr 23 éves társa a támadót lelőtte, a bűnöző a helyszínen meghalt. A megsebesített rendőrt kórházba vitték.

A szúrások több létfontosságú szervét is érték.

A rendőr, Péter szervezete nagyon erős, bár továbbra is életveszélyben van és mesterséges altatásban tartják orvosai. A megsérült járőr társa, Erika megfigyelés után elhagyhatta a kórházat, pszichológus segít neki feldolgozni a traumát. A 23 éves őrmester lelőtte a bajtársát többször megszúró bűnöző támadót. A Zsaruellátó nevű oldal ezt a beszámolót közölte az egyik ottlakótól:

"Hol is kezdjem? Hála! Mindenki tudja mi történt tegnap,de kevesen tudják hogy ez pont nálunk, pont velünk történt. Talán csak perceken múlott,hogy nem jutott be a lakásba hozzánk és egy fiatal bűnöző, egy rendőr (most már tudjuk Peti) rávetette magát, az ajtónkból vitte el. Nem tudom leírni, mit éreztünk, hogy szinte az életét áldozta értünk, és a hölgy, aki cselekedett! Azonnal! Gondolkodás nélkül! Neki is jobbulást kívánunk és kérdem Őt... Vajon tudod, hogy vendégeink voltak, négy fiatal gyerekkel voltunk. Vajon tudod, hogy az életünket mentettétek meg?

Vajon tudod, hogy míg élünk hálásak leszünk nektek, kettőtöknek?

Vajon megadja a sors, hogy egyszer meg tudjuk köszönni nektek? Hála"

