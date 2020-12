Kevesebb a migráns Horgoson

2020. december 25. 12:38

Az elmúlt napokban a szerbiai belügyi szervek munkatársai több száz migránst szállítottak el a határ menti településekről. Az illetékesek autóbuszokkal viszik el az illegális bevándorlókat, ennek köszönhetően kevesebben vannak Horgos utcáin is.

Migránsok a délvidéki magyar városban - hirado.hu

A jelenlegi helyzettel kapcsolatban Lackó Róbert, a magyarkanizsai községi képviselő-testület elnöke és migránsüggyel megbízott koordinátor tartott ma sajtótájékoztatót.

- A Vajdasági Magyar Szövetség és az állami szervek közös munkájának köszönhetően az utóbbi időben intenzívebbé vált az ellenőrzés a településeinken is. Az önkormányzat eddig és ezután is biztosítani fogja azt a faluőr-szolgálatot, ami leginkább Horgoson van jelen. Ezek az intézkedések olyan költséggel járnak, ami igazán nem hiányzott. Ugyanakkor a polgármester részéről egyetlen pillanatban sem volt kétséges, hogy az anyagiak a rendelkezésünkre állnak. A továbbiakban is jelen lesznek a faluőrök a község területén, hogy a helyiek biztonságérzetét növeljék. A belügyi szervek munkatársai tegnap 290, az előző nap szintén 200-300 migránst szállítottak el autóbuszokkal. Nehezen behatárolható az itt tartózkodó migránsok száma, hiszen napi szinten jönnek vissza és igen nagy területen szóródnak szét.

Lackó Róbert hozzátette, hogy a probléma nem csak helyi, hanem európai szintű és noha a faluőr-szolgálattal, valamint az elszállítási akciókkal enyhítik a problémát, megoldani nem tudják.

Korom Sarolta

vajma.info