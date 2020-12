Kirúgták a Paris Saint-Germain edzőjét

2020. december 25. 15:14

A német Thomas Tuchel utódja Mauricio Pochettino lehet. Csütörtök délelőtt bombaként robbant a hír a nemzetközi sportsajtóban: Thomas Tuchelt menesztették a Paris Saint-Germain vezetőedzői posztjáról. A hírről elsőként a Bild számolt be, az információt azóta már az RMC Sport is megerősítette, és a vezető francia sportnapilap, a L’Équipe is hírt adott róla. Mint írják, Leonardo, a párizsi klub sportigazgatója és Tuchel nem jöttek ki jól egymással, és az átigazolási politikában sem értettek egyet. Az RMC Sport úgy tudja, hogy bár Massimiliano Allegri is versenyben volt a vezetőedzői posztért, Nasszer al-Kelaifiék választása Mauricio Pochettinóra, a klub korábbi játékosára esett, aki 2001 és 2003 között futballozott a PSG-ben.

Tuchel - psg.fr

Az argentin szakemberrel a hírek szerint már megszületett a megegyezés. Pochettino az Espanyolnál, a Southamptonnál és a Tottenhamnél dolgozott eddig, a londoni csapatot 2019-ben a Bajnokok Ligája döntőjébe vezette. Gianluca Di Marzio transzferguru úgy tudja, a kispadra Thiago Motta is jelölt volt. A PSG hivatalos bejelentései egyelőre váratnak magukra, de mind Tuchel elbocsátására, mind Pochettino kinevezésére sor kerülhet a következő órákban, napokban. Tuchel 2018 nyara óta dolgozott a PSG vezetőedzőjeként, szerződése jövő nyáron járt volna le.

A német tréner az elmúlt két idényben két bajnoki címet – valamint egy-egy Francia Kupát és Ligakupát, továbbá két francia Szuperkupát – nyert a csapattal, az előző szezonban pedig döntőbe jutott az együttessel a BL-ben.

A párizsiak jelenleg a harmadik helyen állnak a Ligue 1-ben, igaz, csak egy-egy pont a hátrányuk a Lyon és a Lille mögött.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az FC Barcelonával találkozik majd a párizsi sztárgárda.

Thomas Tuchel stábjának Lőw Zsolt is tagja.

Lőw - wikipedia

Kollégája menesztésével szinte bizonyos, hogy a magyar szakember sem marad a PSG-nél.

maszol.ro