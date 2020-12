Újabb álhír: repülővel érkező oltóanyag

2020. december 26. 23:11

Szenzációs hírrel jelentkezett péntek este az RTL Klub. Megtudták és be is mondták, hogy repülővel hozzák az oltóanyagot Magyarországra. A hír azért is szenzációs, hiszen napok óta nem lehet másról olvasni az európai sajtóban, mint hogy teherautókkal, közúton viszik a tagállamokba a vakcinát a belgiumi gyógyszergyárból. Természetesen Magyarországra is így érkezett a szállítmány. Ahogy az a magyar médiában már megszokott, az RTL Klub álhírét jó pár hír- illetve álhír-portál átvette – derült ki az M1 Híradójában.

Az Európai Unió összes tagállamával megegyező mennyiségű, mintegy tízezer adag Pfizer–BioNtech vakcina érkezik Magyarországra a két ünnep között – adta hírül szerdai tájékoztatóján Müller Cecília.

Az országos tiszti főorvos bejelentését másnap a Koronavírus Sajtóközpont közleményben is megerősítette, hozzátéve: „A vakcinaszállítmány szombaton kora reggel lépi át a magyar határt, ahonnan rendőri biztosítás mellett érkezik meg elsőként a Dél-pesti Centrumkórházba, majd további négy kórházi oltópontra”.

„Az oltóanyagot úgy tudjuk, repülővel hozzák Magyarországra” – hangzott el az RTL Klub péntek esti híradójában. A tudósításban az is szerepelt, hogy a vakcinák speciális, hőérzékelővel ellátott dobozokban érkeznek majd, mert azokat mínusz 70 fokon kell tárolni.

A TV-csatorna által közölt álhírt, miszerint légi úton szállítják Magyarországra az oltóanyagot, az adás után több balliberális sajtótermék is tényként jelentette meg.

A napi.hu, és a Propeller szinte szó szerint ugyan azt a szöveget közölte oldalán, de a hvg.hu, a Blikk, a Hírklikk, az atv.hu és a Klubrádió sem maradt le az álhírről.

A hvg.hu ugyan később törölte az RTL valótlan információit tartalmazó cikkét, de az álhírgyártást képernyőfotók bizonyítják.

Az ugyancsak balliberális Telex, az Index és a 444.hu pedig úgy számolt be a vakcina érkezéséről, hogy tudósításuk egy részében forrásként csak a Magyar Távirati Irodát jelölték meg.

Holott az MTI 8 óra 4 perckor kiadott hírében az M1 szombat reggeli Híradójára hivatkozva közölte az oltóanyag megérkezésének részleteit.

Elsőként az M1 számolt be arról, hogy az oltóanyagszállítmány szombaton reggel 6 órakor lépte át a hegyeshalmi határt.

Onnan rendőri felvezetéssel vitték tovább a vakcinákat a Dél-pesti Centrumkórházba, majd az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, a Semmelweis Egyetem Klinikájára, a vidéki intézmények közül pedig a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházba és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházba.

