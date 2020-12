Mihez kezdjünk a maradék bejglivel, halászlével, sült hússal?

2020. december 27. 12:58

A nagy karácsonyi trakták után elérkezik a maradékok ideje, amikor semmi más dolgunk sincs, mint a meglévő fogásokat újraértelmezni.

Míg az angoloknál a karácsonyi magazinok közel felét a „”leftover” fogások teszik ki, addig nálunk nem nagyon beszélünk arról, hogy mit is lehet kezdeni a karácsonyi terülj-terülj asztalkámról maradt, de az eredeti formájában már nem kívánt ételekkel.

Ha maradt egy kis halászlé

A halászlé és a hideg tökéletes páros, nyugodtan kidermeszthetjük a levest egy kis kocsonyának, illetve az sem rossz, ha a sűrűségén némi tejfölös habarással módosítunk, s nagyobb adag, pörccel gazdagon megszórt túrós csusza mellé kínáljuk. Mindkét esetben ügyeljünk a szálkákra, hogy a végeredmény élvezetes legyen, és ne kelljen szenvedni a kisebb-nagyobb szálkákkal.

Ha maradt egy kis töltött káposzta

A töltött káposzta elég kötött étel, nem egy vekni száradófélben lévő kenyér, amit ezernyi módon hasznosíthatunk, hanem egy formájában és ízvilágában is igen karakteres dolog. Ezért is lesz egyszer csak elég belőle. Ha a formán nem is nagyon tudunk változtatni, a fűszerezést egy picit módosíthatjuk, adhatunk hozzá friss tárkonyt, kerülhet bele akár még egy kis koriander is. A lágyításra azonban nem csak a tejfölös habarás kitűnő, hanem 20-30%-os tejszín, ami selymessé, krémessé teszi ugyan, de nem nehezíti el. Ha viszont az a helyzet áll fent, hogy a káposztát még ennénk, de a töltelék fogyott el, akkor semmi más dolgunk nincs, mint egy kisebb adag pörköltet főzni és szafttal együtt elkeverni a káposztát.

Ha maradt egy kis sült hús

A maradék sült húsok legjobb felhasználási módja a hideg fogásokban rejlik. Egyrészt ideális és adalékmentes helyettesítői lehetnek bármilyen bolti felvágottnak, de az se gond, ha salátákban, tésztasalátákban folytatják a pályafutásukat. A hideg húsokat adhatjuk majonézes salátákhoz, de a kirándulásra, korcsolyázás utánra szánt szendvicsben is tökéletes helyük van.

A töltött húsok esetében arra érdemes odafigyelni, hogy ezek könnyebben szétesnek, a töltelék különválhat a hústól, tehát csak bizonyos fogásokhoz alkalmas. Ha száraznak ítéljük a maradék húsokat, akkor célszerű felszeletelni, s a szeleteket sütőbe fektetni, majd kevés olívaolajjal, olvasztott libazsírral meglocsolni, és egy kis alaplevet adni hozzá. Ezt követően fólia alatt picit átmelegíteni, majd lesütni. Tökéletes feltét és főfogás lehet belőlük.

Ha maradt egy kis bejgli és némi aprósütemény

A bejgli viszonylag száraz sütemény. Már az elejétől fogva az, de ahogy megszegjük, ahogy kint áll a tálon (vagy akár konyharuhába, fóliába csavarva) szárad, szikkad, s ezzel együtt csökken az élvezeti értéke. De szerencsére könnyen megmenthető. Már az is remek, ha egy narancsos vaníliasodót főzünk mellé, vagy akár egy könnyed pudinggal is megfejelhető, de ha igazán ütőset szeretnénk, akkor egy kis tojáslikőrös tejszínnel süssük össze. Nem kell mást tenni, csak felszeletelni a bejglit, tepsibe fektetni a szeleteket (mehet közé egy kis alma is), majd a tejszínt néhány tojással, tojáslikőrrel és egy kevés mézzel elkeverni, a bejgliket ezzel a keverékkel nyakon önteni, s az egész mehet is a sütőbe.

A száraz aprósüteményeket meg csak le kell darálni, s akár kókuszgolyónak, akár datolyás, aszalt szilvás falatkának feldolgozni.

