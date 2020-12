Keresztényeket mészároltak a dzsihadisták karácsonykor

2020. december 28. 15:02

Többen meghaltak karácsonykor Nigériában, amikor a Boko Haram iszlamista szervezet több, főleg keresztények lakta falura is rátámadt. A dzsihadisták két templomot és egy kórházat is felgyújtottak, és élelmiszert és orvosi felszereléseket loptak el.

Ismét keresztényekre támadt a Boko Haram iszlamista szervezet Nigéria észak-keleti részén.

Szentesete a dzsihadisták teherautókkal és motorkerékpárokkal hajtottak végig Pemi településen, és válogatás nélkül lőttek az emberekre, mondta el egy helyi vezető az AFP hírügynökségnek. A lakosok a közeli bozótosba menekültek.

Az ország északi részén élő közösségek saját védelmük érdekében fegyveres milíciákat hoztak létre, hogy valamennyire meg tudják védeni magukat az iszlamista támadásoktól. A biztonsági szolgálatok szerint a mostani támadás kifejezetten a karácsony ünneplése miatt történt a főleg keresztények lakta faluban.

A terroristák felgyújtottak 10 házat, és kifosztották az élelmiszerkészleteket, amit a karácsonyi ünnepségre tettek félre az emberek. Felgyújtottak egy templomot is, elrabolták a papot, és orvosi felszereléseket is elloptak a kórházból, mielőtt az is felgyújtották, összegezte a Szentesete történéseit a helyi milícia vezetője.

Karácsony másnapján, december 26-án újabb falvakra támadtak Pemi közelében. A Sahara Reporters beszámolója szerint ezekre a településekre is teherautókkal hajtottak be a terroristák, akik válogatás nélkül lőttek az emberekre, és egy újabb templomot is felgyújtottak.

A Boko Haram iszlamista szervezet Nigériában alakult 2002-ben. A szervezet célja egy iszlám kalifátus megteremtése. A „Boko Haram” kifejezést úgy lehet lefordítani, mint „tiltott a nyugati oktatás”, a csoport tagjai azt hirdetik, hogy egy muszlim számára tilos olyan tevékenységben részt vennie, ami nem a muzulmán hagyományokból ered.

Az ENSZ adatai szerint megalakulása óta a Boko Haram mintegy 36 ezer embert ölt meg, a terrortámadások miatt pedig további 2,5 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására.

V4NA Hírügynökség