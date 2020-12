Javultak a foglalkoztatási mutatók 2020 második felében

2020. december 29. 10:09

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan mérséklődik, 2020 decemberére 290 ezerre csökkent az álláskeresők száma - mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az MTI-nek eljuttatott közleményben kedden.

Az ITM közleményében kiemelte: a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája novemberben már magasabb volt a tavalyinál.



2020 decemberében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 290 ezer álláskereső szerepelt, ami az előző év azonos időszakához képest 23,8 százalékos növekedést, ugyanakkor idén júniushoz viszonyítva közel 90 ezres csökkenést jelent - hívta fel a figyelmet. Az év utolsó hónapjában mintegy 40 ezer álláskereső kérte nyilvántartásba vételét, az első alkalommal regisztrálók aránya mindössze 8 százalékot tett ki - tették hozzá.



A Központi Statisztikai Hivatal előzetes gyorsbecslése alapján novemberben az előző hónaphoz képest 45 ezerrel, ismét 4,5 millió közelébe nőtt a foglalkoztatottak száma. A létszámnövekedés eredményeként a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája egy hónap alatt 70,6 százalékra emelkedett, és 0,3 százalékponttal meghaladta az egy évvel korábbit is - összegezték.



Bodó Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy 2010-től a vírusválság kezdetéig több mint 850 ezer új munkahely jött létre Magyarországon. Arról is beszélt: a járvány megjelenése után az emberéletek mellett a munkahelyeket is meg kellett védeni, a kormány ezért vállalta, hogy annyi munkahelyet hoz létre, amennyit a vírus tönkretett.

E cél elérését tavasz óta a Gazdaságvédelmi akcióterv számos intézkedése szolgálta. A legfontosabb kormányzati lépések közé tartoztak a különböző bértámogatások, a hitelmoratórium, az ingyenes képzések, a beruházások ösztönzése, az átmeneti és tartós adócsökkentések. A vírushelyzet első és második hullámában bevezetett programok 1,6 millió munkavállaló munkahelyének megőrzésében segítettek.

MTI