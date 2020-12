Filmet készített az M4 Sport a magyar futballválogatott őszéről

2020. december 29. 13:13

Zaj a csendben címmel saját gyártású filmet készített az M4 Sport a magyar labdarúgó-válogatott őszéről, amikor az együttes kijutott a koronavírus-járvány miatt idénről jövőre halasztott, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra.

A több mint 100 perces film először szombaton lesz látható az M4 Sport csatornán. Az MTVA Sajtó Osztályának közleménye szerint nemcsak a sikeres Eb-kvalifikációt, hanem az ahhoz vezető utat is bemutatja, így a Marco Rossi szövetségi kapitánnyal készített interjúk mellett a válogatott játékosok személyes történeteiről is szó esik benne.



Tóth Bálint, az M4 Sport szerkesztője azt mondta, inkább "kordokumentumfilmnek" nevezné az alkotást, amelynek készítésekor Bulgáriában és Szerbiában, valamint a válogatott összes hazai mérkőzésén két plusz stábbal dolgoztak a kapuk mögött, így különleges, eddig még nem látott képeket és megszólalásokat tudtak megörökíteni.



"Természetesen az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzések és Eb-pótselejtezők legfontosabb történéseit is megmutatjuk, a játékosok külön történetei pedig az Izland elleni győztes mérkőzésen érnek össze" - mondta Tóth Bálint.



A közlemény szerint a filmben többek között Szoboszlai Dominik, Szalai Ádám, Gulácsi Péter, Nikolics Nemanja, Loic Nego, Sallai Roland, Willi Orbán és Kalmár Zsolt "gondolataiba is betekintést nyerhetnek a nézők".



A Zaj a csendben című filmet szombaton 19 órakor mutatja be az M4 Sport.



MTI