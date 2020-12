Dömötör: a baloldal most az oltási programot torpedózná

2020. december 29. 13:23

Miután 2020-ban végig "álhír-galacsinokat dobált" a nyilvánosságba, a baloldal most az oltási programot torpedózná - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán kedden.

Dömötör Csaba a Magyar Nemzet online kiadásában kedden megjelent egyik cikket megosztva azt írta: most már arról is megdöbbentő nyíltsággal beszélnek, hogy miért torpedóznák az oltási programot.



Hozzátette: azt remélte, legalább az emberélet számít valamit a baloldalnak, de nem először kellett csalódnia.



A Dömötör Csaba által megosztott írásban úgy fogalmaztak: a baloldal valószínűleg az oltásellenesség pártjára áll. Hivatkoztak egy, a Politico című brüsszeli lapban megjelent cikkre, amelyben arról írtak: ha az emberek nem oltatják be magukat, azért Orbán lesz a hibás.

MTI