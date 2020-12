Hazánk több pontján is észlelték a horvátországi földrengést

2020. december 29. 13:53

Magyarország több pontján is kisebb földrengést észleltek az emberek kedden, nem sokkal délután negyed egy után. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint Horvátországban volt 6,3-as földrengés, ez volt érezhető Magyarország több településén is.

Süle Bálint, a CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szeizmológusának közleménye szerint kedden helyi idő szerint 12.19-kor öt kilométeres mélységben 6,3-as magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátországban.



A rengés epicentruma Zágrábtól több mint 40 kilométerre délkeletre, a magyar országhatártól csaknem száz kilométerre volt - írta.



Megjegyezte: a fő rengés után várhatók még utórengések, amelyek között erősek is lehetnek.



A földrengést Magyarország nagy területén érzékelte a lakosság, észlelték egyebek mellett Budapesten, Érden, Veszprémben, a Balatonnál, Nagykanizsán és Pécsen is.



A földrengés három Baranya megyei településen okozott kisebb anyagi károkat - tudatta a katasztrófavédelem, jelezve: arról nem érkezett bejelentés, hogy megsérült volna valaki.

Újabb, a korábbiaknál erősebb, 6,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Horvátországot

Kedden kora délután újabb földrengés a Délvidéken:, a természeti katasztrófának egy gyermekáldozata van, és sérültjei is lehetnek - közölte a helyi sajtó.

A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt.



Andrej Plenkovic horvát kormányfő elindult a helyszínre. A romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek.



A földmozgást egész Horvátországban, de a szomszédos országokban, köztük Magyarországon is érezni lehetett.



Petrinjában egy férfit autójából mentettek ki, amelyre rádőlt egy épületrész. Egy másik összedőlt házból egy apát és egy gyermeket hoztak ki, a gyerek belehalt súlyos sérüléseibe. Feltételezik, hogy további sérültek is lehetnek a romok között.



Az ország egyes részein nincs áramszolgáltatás, nem működik a telefon és az internet. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy hagyják szabadon a még működő telefonvonalakat.



A földrengés Zágrábban is megrongált épületeket, a lakosság egy része elhagyja a fővárost, pánik és rémület lett úrrá köztük.



Hétfőn kora reggel egy 5,2-es erősségű földrengés rázta meg ugyanezt a területet, amelyet másfél órán belül egy 4,7-es és egy 4,1-es erősségű földmozgás követett.



Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy utórengésekre kell számítani.



A horvát fővárost és környékét korábban március 22-én rázta meg nagyobb földrengés. A fél óra különbséggel bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmozgásban számos épület megrongálódott, és több ember megsérült. Az akkori földmozgás Zágrábban és környékén 25 ezer épületben okozott kárt. A belvárosban megrongálódott a főváros jelképének számító katedrális, a horvát parlament és a kormány épülete, valamint több templom és kulturális örökséghez tartozó építmény.

Több kórházból is evakuálni kellett az embereket.



Zágrábban a márciusi földrengés óra folyamatosak az utórengések. A szakemberek mintegy kétezret jegyeztek fel, amelyek negyede volt érezhető. Hatezer épület a mai napig nem biztonságos, köztük több óvoda, általános iskola, középiskola, egyetem, kulturális és tudományos intézet.



A keddi földregés harmincszor erősebb volt, mint a tavaszi zágrábi - írta a sajtó.





MTI