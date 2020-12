Húsz másodpercen keresztül a Napnál is forróbb volt a koreai fúziós reaktor

2020. december 29. 14:09

Európában és Kínában is gőzerővel dolgoznak a fúziós reaktor kifejlesztésén, most pedig Dél-Koreából érkeztek biztató hírek, ahol egy tokamak típusú reaktort világrekordot jelentő húsz másodpercen keresztül sikerült a 100 millió Celsius-fokos üzemi hőmérsékleten működtetni.

Kép: National Research Council of Science & Technology

A Korean Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) nevű reaktor működésében hasonlít a kínai és az európai kísérleti reaktorokhoz, amelyeket mesterséges Napnak is szoktak nevezni, noha valójában a Nap magjánál is sokkal magasabb hőmérsékleten üzemelnek. Az új típusú reaktorok a hagyományos, fissziós atomreaktorokkal szemben nem széthasítják, hanem összeolvasztják az atommagokat, így sokkal biztonságosabbak, és elméletben eddig elképzelhetetlen mennyiségű energiát tudnak előállítani, ugyanakkor a folyamatos üzemeltetésükhöz - ahogy azt a KSTAR példája is mutatja - egyelőre nem áll rendelkezésre a megfelelő technológia.

A Koreai Fúziós Energia Intézet a Szöuli Nemzeti Egyetemmel és az amerikai Columbia Egyetemmel érte el a világrekordnak számító eredményt november 24-én, ami elsőre ugyan nagy rövid időnek számít, valójában ugyanakkor hatalmas előrelépést jelent. Eddig még egy fúziós reaktort sem sikerült tíz másodpercnél hosszabb ideig üzemeltetni százmillió fokos hőmérsékleten, magának a KSTAR-nak pedig eddig mindössze nyolc másodperc volt a rekordja. Hogy a fúziós reaktorok fejlesztése mennyire lassú munka, arra jó példa, hogy a koreai reaktor fejlesztőinek most az a célja, hogy öt éven belül eljussanak odáig, amikor már öt percen keresztül is fenn tudják tartani a százmillió fokos hőmérsékletet.

BOBÁK ÁRON

raketa.hu