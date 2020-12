Covid: Nem kivételezhetnek az oltással rendelkezőkkel Németországban

2020. december 29. 18:09

Törvénnyel tilthatják meg Németországban a kivételezést az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni oltással rendelkezőkkel - írta kedden a Die Welt című német lap.

A beszámoló szerint a szövetségi parlament (Bundestag) kormánypárti frakcióiban már mérlegelik is, hogy miként lehet jogszabállyal biztosítani a beoltottak és a védőoltással nem rendelkezők egyenlőségét.



Az állam tevékenységét ugyan megfelelően szabályozza a diszkrimináció tilalma, de az állami intézményrendszeren kívüli területeken nincs olyan szabályozás, amely megakadályozná az oltással nem rendelkezők hátrányos megkülönböztetését, és ezt a hiányosságot pótolni kell - nyilatkozott Volker Ullrich, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) egyik vezető jogalkotási szakpolitikusa.



A szabályozás hiánya miatt hátrányos helyzetbe kerülhetnek az oltással nem rendelkezők a gazdaságban - tette hozzá Johannes Fechner, a CDU/CSU pártszövetség koalíciós társa, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) frakciójának szakpolitikusa.



Kiemelte: elfogadhatatlan és a társadalom megosztásához vezet, ha például légitársaságok csak oltással rendelkező utasok szállítását vállalják, vagy ha kitiltják az oltással nem rendelkezőket a vendéglőkből.



A diszkrimináció tilalma mellett foglalt állást a napokban több kormánytag is, köztük a CSU-s belügyminiszter, Horst Seehofer és az SPD-s igazságügyi miniszter, Christine Lambrecht.

A szövetségi orvosi kamara (Bundesärztekammer) elnöke, Klaus Reinhardt is elutasítja a megkülönböztetést. Nem lenne "fair" - méltányos - ha az oltás kiváltságokkal járna - mondta Klaus Reinhardt kedden a Norddeutscher Rundfunk (NDR) regionális közszolgálati médiatársaságnak. Egyelőre nem is jut oltóanyag mindenkinek, aki szeretné beoltatni magát, ezért különjogok juttatása helyett inkább a gyártókapacitás bővítésére kell összpontosítani - tette hozzá.



A Robert Koch Országos Közegészségügyi Intézet (RKI) keddi adatai szerint a vasárnap kezdődött oltási kampány első 48 órájában 41 962 embernek adták be a SARS-CoV-2 ellen a német BioNTech és az amerikai Pfizer együttműködésével kifejlesztett vakcina első adagját.



A kormány adatai szerint a kampány első szakaszában, március végéig 11-12 millió adag oltóanyaghoz jut Németország. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb hatmillió ember - a 83 milliós ország lakosságának nagyjából hét százaléka - kaphatja meg a két adagból álló oltást a következő három hónapban.

Az RKI keddi kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 12 892 SARS-CoV-2-fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez nagymértékű csökkenés az egy héttel korábbi 19 528-hoz képest, de főleg annak tulajdonítható, hogy az ünnepek miatt kevesebb tesztet végeznek és kevesebb laboratóriumban elemzik a mintákat.

A SARS-CoV-2 okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 852 halálesetet regisztráltak.

Az igazolt fertőzöttek száma így 1 664 726-ra, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 30 978-ra emelkedett Németországban.



MTI