Ismét van magyar alpolgármestere Nagybányának

2020. december 29. 19:47

Pap Zsolt Istvánt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) önkormányzati képviselőjét választotta meg kedden a városi tanács Nagybánya egyik alpolgármesterévé.

Az észak-erdélyi városban csak három hónappal az önkormányzati választások után sikerült a képviselőtestületnek megválasztania az alpolgármestereket, miután a tisztségébe újraválasztott Catalin Chereches polgármestert támogató (a Szociáldemokrata Pártot - PSD és a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpártot - PNTCD is magába foglaló) Máramarosért Koalíció (CMM) kiegyezett a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az RMDSZ-szel. A másik alpolgármesteri tisztséget a PNTCD-s Doru Dancus, a Máramaros megyei tanács volt alelnöke tölti be.



A választások után még úgy tűnt, hogy 24 év után először nem lesz magyar alpolgármestere Nagybányának, a polgármester ugyanis először a PNL-t és a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) kérte fel az alpolgármesterek jelölésére, kifejezve készségét, hogy legfőbb kihívóival fogjon össze a város érdekében. Az országos szinten időközben kormánykoalíciós partnerré vált PNL és USR azonban Nagybányán nem tudott megegyezni egymással.



A helyi sajtó beszámolója szerint a keddi választás sem volt feszültségmentes: a tanácsülésről kivonultak az USR-s, és Népi Mozgalom párti (PMP) képviselők, valamint Mircea Cirt, a PNL volt polgármesterjelöltje is. A teremben maradt 14 önkormányzati képviselő jelenlétében azonban így is határozatképes volt a testület, és mindkét alpolgármester megkapta a tanács többségének - 13 képviselőnek - a támogatását.

Nagybánya ősi magyar címere

Nagybánya 23 tagú képviselőtestületében az RMDSZ-nek két képviselője van. Az alpolgármesterré választott Pap Zsolt István az RMDSZ nagybányai városi szervezetének elnökségi tagja. Úgy értékelte: jelentős előrelépés, hogy a magyarok által alig tíz százalékban lakott Nagybányán az RMDSZ mégis megtartja alpolgármesteri tisztségét.

Nagybánya szabad királyi város pecsétje a XX. század elején - wikibooks



"Fontos, hogy mi magyarok is hozzátegyünk a város fejlesztéséhez. Ennek érdekében főleg a Zöld Nagybánya projektünk megvalósulásához tudok hozzájárulni, mivel én fogom koordinálni a városi kertészet és a városi zöldövezetek hivatalainak működését. Ugyanakkor a városi stratégiai fejlesztésekért fogok felelni" - összegezte feladatait az újonnan megválasztott nagybányai elöljáró.



Máramaros megye 123 ezer lakosú székhelyének 1996 óta mindig volt RMDSZ-es alpolgármestere. A tisztséget egy cikluson át Szaniszló József, négy cikluson át Ludescher István, az idén lejárt ciklusban pedig Vida Noémi viselte.



MTI