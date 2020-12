Felvidék: ismét meghosszabbította a veszélyhelyzet hatályát a kabinet

2020. december 29. 20:38

A Felföldön ismét - ezúttal 40 nappal - meghosszabbította az október elsején bevezetett veszélyhelyzet érvényességét a kormány - közölte a kabinet sajtóosztálya az MTI-vel kedden.

Az intézkedésről keddi ülésén döntött a pozsonyi kabinet a koronavírus-fertőzés terjedésére hivatkozva. A veszélyhelyzet mostani - már második - meghosszabbítását az az új alkotmánytörvény tette lehetővé, amelyet kedden hagyott jóvá a pozsonyi törvényhozás. A gyorsított eljárásban elfogadott jogszabályt hevesen ellenezte az ellenzék, és jogi szakértők bírálatát is kiváltotta. A jogszabályban bírálói leginkább azt kifogásolták, hogy annak alapján a kormány a végtelenségig hosszabbíthatja a veszélyhelyzetet, illetve azt, hogy a kormány bármilyen mértékben és formában kibővítheti a lakosságra vonatkozó mozgáskorlátozásokat, és kényszertartózkodást írhat elő.



Ha az alkotmánytörvényt a kormánykoalíció nem tudta volna jóváhagyni a törvényhozásban, akkor december 29-én "de jure" lejárt volna az októberben bevezetett veszélyhelyzet, és így több korlátozó intézkedés - köztük a december 19-től bevezetett kijárási tilalom is - hatályát vesztette volna. Így azonban mindezek az intézkedések továbbra is hatályban maradnak, az eredeti tervek szerint legalább január 10-ig.

MTI; Gondola