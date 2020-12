Felvidék: öngyilkosságot kísérelt meg a volt országos rendőrfőkapitány

2020. december 29. 21:45

Öngyilkosságot kísérelt meg Milan Lucansky volt felvidéki országos rendőrfőkapitány a vizsgálati fogságban, állapota válságos - jelentették felföldi hírportálok, értesülésüket a szlovák igazságügyi minisztérium megerősítette.

Lucansky - fuhu.hu

A volt országos rendőrfőkapitány egyike azoknak a személyeknek, akiket a felföldi Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) vett őrizetbe a novemberben és decemberben végrehajtott - komoly visszhangot kiváltó - rajtaütései során. A több különböző fedőnév alatt szervezett rendőrségi akcióban főként magasrangú rendőrségi, titkosszolgálati és más tisztségviselőket, illetve befolyásosnak tartott gazdasági szereplőket vettek őrizetbe. Az érintettekkel szemben többnyire korrupció, pénzmosás, hivatali jogkörrel való visszaélés, illetve bűntevékenység támogatása jogcímen indítottak eljárásokat.

A felvidéki igazságügyi tárca egyelőre nem közölt részleteket az öngyilkossági kísérlettel kapcsolatban, sajtószóvivőjük szerdára ígért további információkat az ügyről. Lucansky ügye már közel három hete is nagy port vert fel, amikor az akkoriban vizsgálati fogságba vett volt országos rendőrfőkapitányt - egy mindezidáig tisztázatlan körülmények között szerzett - súlyos fejsérüléssel kórházba kellett szállítani az eperjesi vizsgálati fogságból. A magasrangú volt rendőrségi tisztségviselő e korábbi fejsérülésének konkrét okai mindmáig nem tisztázódtak, az esettel kapcsolatban a hivatalos szervek csak annak lehetőségét zárták ki, hogy a sérülés külső beavatkozás eredménye lett volna. A történtekre a pozsonyi parlamenti ellenzék legerősebb szereplője, a Robert Fico vezette Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) és az előző kormányfő, Peter Pellegrini által alapított Hang-Szociáldemokrácia (Hlas-SD) is nyilatkozatban reagált. Ezekben annak a már korábban is hangoztatott véleményüknek adtak hangot, hogy Igor Matovic szlovák kormányfő politikai küzdelemre használja a rendőrségi őrizetbe vételeket.



MTI