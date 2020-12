A vírus sem tudta legyőzni a magyar sportot – a 2020-as év sikerei

2020. december 31. 22:41

Vízilabda Eb győzelem Budapesten, aranyeső a debreceni rövidpályás Eb-n, Babos Timiék párosban megnyerték az Australian Opent és a Roland Garrost, a Fradi 25 év után jutott be a BL-csoportba és a fociválogatott is ott lesz jövőre a budapesti Eb-n – a járvány ellenére is kitettek magukért sportolóink 2020-ban. Nekik is köszönhetjük, hogy ez az év nemcsak a szomorúságról szólt.

Ahogy az élet minden területére, úgy a sport világára is óriási hatással volt a koronavírus-járvány: márciusban szinte napok alatt minden idei eseményt elhalasztottak vagy töröltek, felfüggesztették a csapatsportágak bajnoki küzdelmeit, és csak nyáron kezdett újra életjeleket adni a sport.

A 2020-as esztendő két legnagyobb eseménye a tokiói olimpia, illetve a labdarúgó Európa-bajnokság lett volna, ezeket szintén elhalasztották egy évvel, és az ötkarikás játékokat megelőző kvótaszerző versenyek is elmaradtak. Világbajnokságot szinte egyáltalán nem, és Európa-bajnokságot is csak néhányat rendeztek idén.

Ennek ellenére a magyar sportolók idén is bizonyították, hogy tudnak küzdeni és van szívük!

Aranyesővel indult 2020

Januárban Magyarország még meg tudta rendezni a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságot Debrecenben, illetve a vízilabda Eb-t a Duna Arénában.

Előbbin négy arany- és három ezüstérmet nyert a hazai csapat, a Liu testvérek, Shaoang és Shaolin Sándor, a négy egyéni versenyből háromban kettős sikert arattak.

Shaoang összetettben diadalmaskodott bátyja előtt, aki 500 és 1000 méteren győzött öccsét megelőzve. Liu Shaoang emellett 1500 méteren is első lett.

Liu Shaolin Sándor (balra) és testvére, Liu Shaoang a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a debreceni Főnix Csarnokban (Fotó: MTI/Illyés Tibor).

Magyar sikert hozott a vízilabdázók kontinensviadala is, a férfiválogatott 21 év után lett újra Európa legjobbja. Märcz Tamás együttese a döntőben drámai csatában, ötméteresek után 14-13-ra győzte le a világbajnoki ezüstérmes spanyol csapatot.

A finálé hőse Vogel Soma lett, aki csak az ötméteres-párbajban kapott lehetőséget, de Alvaro Granados lövését védve eldöntötte az összecsapást. A magyarok összességében 13. alkalommal, és 21 év szünet után lettek újra a kontinens legjobbjai, ez volt a leghosszabb "böjt" a sportág hazai történetében. A női tornán Bíró Attila együttese bronzérmet nyert.

A magyar válogatott játékosai ünneplik győzelmüket a budapesti vízilabda Európa-bajnokságon (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt).

Ezeknek az eredményeknek örülhettünk még

Február végén, a wroclawi légfegyveres Eb-n a juniorokkal együtt négy arany-, egy ezüst- és egy bronzérem volt a magyarok mérlege.

A felnőtteknél Péni István megnyerte a férfi légpuskások egyéni versenyét, Dénes Eszterrel pedig második lett a vegyespáros számban.

A tokiói kvótát - a végül hetedik - Sidi Péter szerezte meg, azzal, hogy első lett a légpuska alapversenyében és a fináléba jutott.

Márciusban Magyarország 3-2-re legyőzte Belgiumot a debreceni tenisz Davis Kupa-selejtezőben, ezzel bejutott a 2021 novemberére halasztott döntőbe. A 18 csapatos madridi fináléban Horvátország és Ausztrália lesz a magyarok csoportellenfele.

Ezután hosszú ideig kellett várni az újabb magyar sikerre, miután a világjárvány hónapokra megbénította a sportvilágot.

A leállás után folytatódtak a sikerek

Szeptember elején Valter Attila úgy nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros viadalt, hogy a körverseny történetének legerősebb mezőnyében tudott diadalmaskodni, majd Berecz Zsombor aranyérmet szerzett a vitorlázó Finndingi Európa-bajnokságon a lengyelországi Gdyniában.

Szeptember végén a magyar csapat hat arany-, hat ezüst- és három bronzéremmel zárta a Szegeden rendezett kajak-kenu világkupát, amely a szakág egyetlen idei nemzetközi versenye volt. A győzelmek Lucz Anna (K-1 200 m), Rendessy Eszter (K-1 1000 m), Kopasz Bálint (K-1 500 m), Adolf Balázs (C-1 5000 m), Bodonyi Dóra (K-1 5000 m) és a Lucz Anna, Csizmadia Kolos duó (K-2 200 m vegyes) nevéhez fűződtek.

Novemberben a prágai cselgáncs Eb-n Karakas Hedvig az 57 kilogrammos súlycsoportban szintén első lett.

Az aranyérmes Karakas Hedvig ünnepel (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek).

A magyar férfi és női tornászválogatott a juniorokkal együtt három arany-, három ezüst- és hat bronzéremmel zárta decemberben a törökországi Mersinben rendezett Európa-bajnokságot. A felnőttek között Kovács Zsófia ugrásban és felemáskorláton győzött. A koronavírus-járvány miatt a férfiaknál mindössze húsz ország képviseltette magát, a nőknél 16 nemzet versenyzői indultak.

Az év végén a Telekom Veszprém negyedik lett a férfi kézilabda Bajnokok Ligája előző idényéből elhalasztott kölni négyes döntőjében, mivel előbb hosszabbításban 36-35-re kikapott a német THW Kieltől, majd a Paris Saint-Germain győzte le 31-26-ra.

Babos Timi idén is tarolt

Az év egyik legsikeresebb magyar sportolója Babos Tímea volt. A soproni teniszező a francia Kristina Mladenoviccsal januárban megnyerte az Australian Opent. Babosék a döntőben 6:2, 6:1-re győzték le a Hszie Szu-vej, Barbora Strycova tajvani, cseh duót. A háromszoros WTA-világbajnok Babos a 23. tornagyőzelmét aratta párosban,

és a 2018-as Australian Open, valamint a 2019-es Roland Garros után a harmadik Grand Slam-trófeáját szerezte meg.

A magyar-francia páros októberben megvédte címét a női párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon, a Roland Garroson. A döntőben 6:4, 7:5-re győztek az Alexa Guarachi, Desirae Krawczyk chilei, amerikai duó ellen. Ezek után nem csoda, hogy párosukat választották az esztendő legjobb kettősének a női versenyeket szervező WTA-nál.

Babos Tímea (balra) és a francia Kristina Mladenovic ünnepel a bajnoki trófeával a párizsi Roland Garros Stadionban (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat).

25 év után a Bajnokok Ligájába jutott a Fradi

Labdarúgásban a nyár végére, illetve őszre koncentrálódtak a magyar sikerek, amelyek azonban alaposan kárpótolták a drukkereket a tavaszi meccsböjtért.

A Ferencváros végigmenetelt a Bajnokok Ligája selejtezőjében, és 25 év után újra a csoportkörbe jutott, ahol a sorsolásnak köszönhetően olyan sztárcsapatokkal játszhatott, mint a Juventus és a Barcelona. Így a magyar csapat olyan sztárok ellen harcolhatott, mint Lionel Messi, vagy Cristiano Ronaldo.

Lionel Messit gyakran több fradistának kellett őriznie (Fotó: MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez).

Az FTC az olasz és a spanyol együttestől két-két alkalommal kikapott, ahogyan egyszer a Dinamo Kijevtől is, az ukránokkal viszont hazai pályán döntetlent játszott. Magyar együttesnek 11 év után sikerült újra a csoportkörbe kerülnie a BL-ben.

Sigér Dávid és a Ferencváros jó idényt zárt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd).

Szoboszlai vezetésével szárnyalt a válogatott

A magyar futballválogatott is kitett magáért abban a bő kéthónapos periódusban, amikor újra lehetett meccseket rendezni.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata nyolc találkozót játszott idén, s ezek közül csak egyet veszített el.

A Nemzetek Ligája-csoportját megnyerte az együttes, így a sorozat legközelebbi kiírásában a legmagasabb osztályban szerepelhet.

A legemlékezetesebb az Izland elleni budapesti Európa-bajnoki pótselejtező-döntő volt, amelyen a 87. percben még az északiak vezettek, és álltak továbbjutásra. Ekkor azonban jött Nego Loic, majd a 92. percben egy remek lövéssel Szoboszlai Dominik.

Mindez azt jelentette, hogy a magyar labdarúgó-válogatott - története során először egymást követő második alkalommal - kijutott az Európa-bajnokságra, és jövőre olyan ellenfelekkel csaphat össze részben a Puskás Arénában, mint a világbajnok francia, az Európa-bajnok portugál, valamint a német válogatott.

Szoboszlai Dominik gólja után az egész csapat és az egész ország ünnepelt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szoboszlai decemberben a Salzburgtól a német RB Leipzighez szerződött, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa lesz. A 20 esztendős játékos négy és fél évre szóló szerződést kötött a klubbal.

A nemzetközi szövetség (FIFA) az évzáró világranglistájával kapcsolatban megjegyezte: 2020-ban a magyaroké volt a legnagyobb fejlődés, egy év alatt 44 pontot szereztek, és ezzel 12 helyet léptek előre, jelenleg a 40. a magyar válogatott.

