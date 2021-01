Ipolyfödémesen megtartották a hagyományos sakkversenyt

2021. január 1. 12:33

Mielőtt azonban bárki (jogosan) felhorkanna ekkora mértékű felelőtlenség hallatán – tegyük hozzá: az idei verseny természetesen online zajlott, személyes találkozások nélkül. Így mi csak a partnereinknek adtunk esélyt, a vírusnak nem.

Ebben az évben lett volna a verseny megszervezésének 40. évfordulója, nagy terveink voltak a méltó ünneplésre, de már az ősz elején láttuk, hogy újra kell terveznünk. Az egy pillanatig sem volt kétséges – számomra biztosan nem – hogy a versenyt meg akarjuk szervezni.

Szerencsénkre, a sakk kiválóan játszható online is – emberek tömegei sakkoznak ebben a pillanatban is a világhálón.



A karácsonyi sakkversenyre december 27-én került sor. Felmerülhet a kérdés: hogyan lehet egy online versenyt meghirdetni? Nos, hát természetesen online.

Elkészítettünk egy weboldalt, ahol az összes szükséges információt összegyűjtöttük 4 videó formájában.

Az oldal tartalmát azóta frissítettük, de a videók a mai napig megtekinthetőek. Itt látható például az is, hogy a Zoom-ot használtuk kapcsolattartásra: így tudtuk leginkább megőrizni a verseny személyes jellegét – hallhattuk és webkamerán keresztül akár láthattuk is egymást.

A második idevágó kérdés, hogy sikerült-e mindenkinek csatlakoznia Zoom-ra, virtuális sakkterembe – ez egy kicsivel fogósabb volt, de az előre elkészített oktatóvideók alapján mindenki sikerrel vette az akadályt, így végül 14-en veselkedtünk neki az első fordulónak, amit a gép sorsolt ki számunkra.

Minden egyes forduló után a rendszer automatikusan rögzítette az eredményeket és sorsolta ki a következő forduló párosítását. Az élő versenyeken, ha egy játékos befejezte a játékot, előszeretettel nézett bele a többiek játékába, együtt izgult a még játszókkal. Nos, erre most is megvolt a lehetőség! Sőt, tulajdonképpen vendégek is csatlakozhattak– pont úgy, mint az offline versenyen. Vendég alatt azt értem, aki a bajnokságba nem nevez, viszont szívesen követi a többiek játékát.

Összesen 14-en játszottunk, a többség értelemszerűen Ipolyfödémes színeiben, de örömmel vettük, hogy körünkben tisztelhettünk játékosokat Palástról, Felsőtúrról, Ipolyságról és Budapestről is.

Mi nagyon élveztük a játékot és felvértezve az idei tapasztalatokkal, türelmetlenül várjuk a következő versenyt, amikor – reményeink szerint – köszönésképpen már meg is ölelhetjük egymást és a meccs végén egy kézfogással gratulálhatunk a partnerünknek.

Jámbor István

felvidek.ma