Belga közbiztonság: Molotov-koktél és felgyújtott autók szilveszterkor

2021. január 1. 14:45

Belgiumban országszerte autókat gyújtottak fel szilveszter éjszaka a randalírozók, máshol pedig Molotov-koktéllal felszerelkezett fiatalokat tartóztatott fel a rendőrség – írja a V4NA Hírügynökség.

Négy autót gyújtottak fel Brüsszelben ismeretlen bűnözők szilveszter éjszaka. Anderlecht kerületében három autó kapott lángra, az egyik az Aumale metróállomás közelében, egy kocsi pedig Forest kerületében égett ki.

A gyújtogatások miatt senkit sem vettek őrizetbe, Brüsszel Schaerbeek kerületében azonban a rendőrök elfogtak egy bandányi bűnözőt, akik Molotov-koktéllal felszerelkezve járták az utcákat. Itt egy kerékpártárolót is felgyújtottak, a tüzet azonban sikerült hamar eloltani, a lángok nem terjedtek át más épületekre.

Franciaországban is autók felgyújtásával „ünnepeltek” randalírozók, több városból is jelentettek eseteket.

Strasbourgban több helyen is gyújtogattak, már kora estétől kezdve.

A rendőrség fokozottan készül az éjszakai rendbontásra, helikopterrel is járőröztek.

Az este hattól érvényes kijárási tilalom ellenére Mulhouseban is randalíroztak bűnözők az utcán éjjel. Tűzijátékoztak, petárdáztak és itt is felgyújtottak több autót is.

Nizzában több bűnözőt letartóztattak, miután az utcán gyújtogattak.

A randalírozók több helyen megtámadták, tűzijátékkal lőtték a kiérkező rendőröket, volt, ahol húszan támadtak az egyenruhásokra.

