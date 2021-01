Törökországba érkezőknél is kimutatták a vírus gyorsabban terjedő változatát

2021. január 1. 21:05

A török hatóságok az Egyesült Királyságból érkező 15 utasnál kimutatták a SARS-CoV-2 koronavírus új, gyorsabban terjedő változatát - közölte pénteken Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján.

A miniszter - hurriyet.com.tr

Fahrettin Koca az új vírustörzs nagy-britanniai megjelenését követően, december 20-án késő este jelentette be, hogy a variáns terjedése miatt a kis-ázsiai ország felfüggeszti az Egyesült Királyságból, Dániából, Hollandiából és a Dél-afrikai Köztársaságból érkező közvetlen légi járatokat.



Koca december 22-én már arról számolt be, hogy Törökország elkülönített 4603 utast, akik december 14. után jöttek az Egyesült Királyságból, valamint 335 további olyan utast, akik december 20-án este léptek be Törökországba a felsorolt országokból. A tárcavezető egyúttal közölte: a hatóságok a vírustesztek eredményétől függetlenül mindannyiukat elkülönítették.



Bár Törökország december 20-án már felfüggesztette az Egyesült Királyságból érkező járatokat, az egészségügyi miniszter pénteki Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy most "teljesen" felfüggesztik.



Fahrettin Koca pénteken az új vírusváltozattal fertőzött 15 emberről azt írta, hogy az "utóbbi időben" érkeztek Törökországba és hangsúlyozta, hogy a 15 érintett el van különítve és a velük érintkezőket is karanténba helyezték.



A török egészségügyi miniszter üzenetében aláhúzta: az Egyesült Királyságból érkezőktől eltekintve az országban eddig nem mutatták ki az új vírusváltozatot.



A török egészségügyi tárca péntek este a napi járványadatokat is ismertette.



Ezek szerint az országban az elmúlt huszonnégy órában 12 203 ember szervezetében azonosították a SARS-CoV-2 koronavírust. A napi esetszám kedden 15 805, szerdán 15 692, csütörtökön 14 380 volt. A pénteki adattal az igazolt fertőzöttek száma 2,22 millióra nőtt a 83 millió lakosú országban.

A beszámoló szerint újabb 212 beteg vesztette életét a fertőzés szövődményeiben. A halálos áldozatok száma ezzel 21 093-ra emelkedett. A mutató kedden 253-on, a szerdán 254-en, csütörtökön pedig 239-en állt.



A pénteki jelentésben az olvasható, hogy a súlyos betegként nyilvántartottak száma tovább csökkent, 3918-ról 3891-re.



A gyógyultak száma 14 110-zel, 2,114 millióra nőtt, így ők teszik ki az összes regisztrált eset több mint 95,2 százalékát.



A kis-ázsiai országban mostanáig csaknem 24,7 millió vírustesztet végeztek el.



Törökországban december 31-én este 21 órától január 4-én hajnal 5 óráig kijárási korlátozás van érvényben. A rendelkezés az ellátási láncot nem érinti. Az emberek délelőtt 10 és délután 17 óra között bevásárlás céljával tartózkodhatnak közterületen.



A maszkviselés lakóhelyen kívül mindenhol kötelező az országban.

MTI