Madarak százai pusztultak el Róma belvárosában a tűzijátékok miatt

2021. január 1. 23:49

A Termini főpályaudvar körüli utcákban péntek reggel készült felvételeken madarak, főleg seregélyek tetemének sokasága látható szerte az aszfalton.





A tömeges madárhalál okát nem tudni biztosan, de az International Organization for the Protection of Animals (OIPA) szerint a tűzijátok által okozott szokatlanul erős hanghatás miatt pusztulhatott el sok, a fákban gazdag környéken fészkelő vagy éjszakázó madár.

Lehet, hogy a félelembe haltak bele. Lehet, hogy az ijedten felrebbent madarak elveszítették tájékozódási képességüket, egymásnak ütköztek vagy ablaknak, villanyvezetéknek repültek neki.



De ne felejtsük el azt sem, hogy szívrohamban is meghalhatnak az állatok" - mondta Loredana Diglio, az állatvédő szervezet szóvivője.

Az aktivista megjegyezte, hogy a pirotechnikai eszközök minden évben ijedtséget vagy sérülést okoznak mind a vadon élő, mind az otthon tartott állatoknak.

A szokatlan méretű madárhalál, amelyet az OIPA mészárlásna k nevezett, annak ellenére következett be, hogy Rómában betiltották a tűzijátékot.

A nemzetközi állatvédő szervezet újfent követelte a petárdák és tűzijátékok árusításának betiltását és az e cikkeket gyártó üzemek átalakítását más termékek előállítására. Massimo Comparotto, az OIPA elnöke szerint a tűzijátékozást betiltó polgármesteri rendeletek semmit sem érnek, mert nem tartatják be azokat.

origo.hu