Elfogták a szilveszteri fegyveres-vetkőztetős rablás elkövetőit

2021. január 3. 11:04

Letartóztatta a Soproni Járásbíróság azt a három férfit, akik szilveszter napjának estéjén fegyverrel megfenyegették, bántalmazták, kirabolták ismerősüket. A január 3-i jogerős döntés értelmében a banditák börtönbe kerültek, a csoportosan, fegyverrel elkövetett erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt ez a legenyhébb bírói ítélet szerint is öt évig így marad.

A soproni Terv utcában egy, a kijárási korlátozások miatt hazafelé igyekvő polgár vette észre 2020 december 31-én este 19 óra 40 perckor, hogy az úttesten egy hiányos öltözetű, sérült, erősen vérző, kábult fiatal férfi fekszik. Azonnal mentőt hívott a sebesülthöz, az orvosok a vizsgálat során megállapították, a súlyos sérüléseket szenvedett beteg nem egy sima esés közben törte össze magát, hanem megverték. Rendőröket hívtak a helyszínre, akiknek az akkor már kicsit jobb állapotba került sértett elmondta: két, általa csak látásból ismert férfival italozott aznap délután egy parkban, majd sötétedéskor elindultak ez egyik férfi lakására, hogy ott folytassák az év utolsó napjának ünneplését. A vendéglátás csapda volt, egy utcasarkon a két idegen bántalmazni kezdte a lépre csalt sértettet, bevonszolták egy ingatlan hátsó udvarába, levetkőztették, miközben folyamatosan rugdosták, ütlegelték. A sötét hátsó udvarban egy harmadik férfi is megjelent, egyértelmű volt, hogy megbeszélt terv szerint várt a többiekre. Ez a támadó egy lőfegyvert vett elő, azzal fenyegette a sértettet, egyszer a levegőbe is lőtt a pisztollyal, majd annak markolatával erős ütést mért a már ekkor is több sebből vérző áldozatra. A magatehetetlen sértettől elvették a telefonját és a pénzét, majd a földön húzva kivitték az úttestre és magára hagyták.

A Soproni Rendőrkapitányság nyomozói a személyleírásokat, a helyszínt és a banditák agresszivitását elemezve rövid időn belül rájöttek arra, ki lehet az a közelben lakó kegyetlen bűnöző, aki részt vehet egy ilyen támadásban. Még éjfél előtt sikerült is beazonosítaniuk a 30 éves soproni B. Zsoltot és egy évvel fiatalabb rokonát, B. Lászlót. Mivel a nyomozás során felmerült adatok alapján nem lehetett tudni, kinél lehet a lőfegyver, a Terrorelhárítási Központ ügyeletes műveleti egységét kérték fel a fegyveres bűnözők elfogására. A TEK szombathelyi bevetési egysége egy órán belül Sopronban volt, január 1-jén kora hajnalban ők ébresztették a szilveszteri mulatozásban elfáradt rablókat, akiket azonnal őrizetbe vettek.

A házkutatások során a két férfinél nem találtak fegyvert, ezért a nyomozók az akkor még ismeretlen, harmadik bandita kilétének megállapítására koncentráltak. A két már elfogott rabló nem akarta elősegíteni a felderítést, de a detektíveknek erre nem is volt szükségük. A páros múltját, kapcsolatrendszerét, baráti körét felkutatva még január első napján rájöttek, hogy a 36 éves soproni H. Péter lehetett az, aki a megbeszélt helyen pisztollyal a kezében várt a csapdába csalt sértettre. Hozzá is a TEK kommandósai kopogtattak be, a lakásán megtartott helyszíni szemle során több lőfegyvert is találtak, igazságügyi szakértők bevonásával vizsgálják, ezek közül melyik lehet alkalmas emberélet kioltására, melyiket sütötte el a gyanúsított a rablásnál, illetve honnan szerezte be a fegyvereket, azokat használhatták-e más jogsértések elkövetésénél.

MNO -police.hu