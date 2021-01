Albánia koronavírus elleni oltóanyagot ígért Koszovónak

2021. január 3. 11:22

Edi Rama albán miniszterelnök biztosította Koszovót arról, hogy az országa számára jóváhagyott fél millió ampullányi koronavírus elleni oltóanyagból juttat Pristinának is - közölte a RTS szerb közszolgálati televízió vasárnap.

Korábban Szerbia is felajánlotta, hogy Koszovóba és a boszniai Szerb Köztársaságba is küld vakcinát. Aleksandar Vucic szerb államfő három nappal azután, hogy Szerbiába megérkezett az első adag a Pfizer és a BioNTech vállalatok oltóanyagából, kijelentette, hogy megkezdték a koszovói szerb lakosság oltását is. A koszovói hatóságok emiatt nyomozást indítottak, közölve: a vámhivatal nem értesült arról, hogy vakcina érkezett volna az országba, de ha ez tényleg megtörtént, Belgrád gyógyszert csempészett Koszovóba.

A koszovói kormány bírálataira december 26-án Zlatibor Loncar szerb egészségügyi miniszter a koszovói Indeksonline portálnak úgy nyilatkozott: a szerb államfő valójában fölajánlotta, hogy a második szállítmányból januárban minden etnikai csoport számára küldenek vakcinát.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma vasárnapra Szerbiában 1907-tel 341 504-re, Koszovóban 229-cel 51 731-re, Észak-Macedóniában 46-tal 83 789-re, Montenegróban 267-tel 48 856-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 148-cal 112 287-re növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 38-cal 3288-ra, Koszovóban néggyel 1340-re, Észak-Macedóniában 12-vel 2522-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 14-gyel 4004-re nőtt. Montenegróban nem halt meg senki, így a járvány következtében elhunytak száma 684 maradt.

MTI